Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі: Загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік.
"Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач", - додав очільник області.
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