Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі: Загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік.

"Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач", - додав очільник області.

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