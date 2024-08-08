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Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі: Загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік. 

"Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач", - додав очільник області.

Читайте: Окупанти вранці вдарили по підрозділу ДСНС у Нікополі. ФОТО

Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі. Загинув чоловік
Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі. Загинув чоловік
Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі. Загинув чоловік

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3718)


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