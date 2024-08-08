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Россияне ударили по территории больницы в Никополе: Погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили из артиллерии по территории больницы в Никополе Днепропетровской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела погиб 50-летний мужчина.

"Медики боролись за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, спасти раненого не удалось. Повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач", - добавил глава области.

Также смотрите: Оккупанты утром ударили по подразделению ГСЧС в Никополе. ФОТО

Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі. Загинув чоловік
Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі. Загинув чоловік
Росіяни вдарили по території лікарні в Нікополі. Загинув чоловік

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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