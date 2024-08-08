Россияне ударили по территории больницы в Никополе: Погиб мужчина. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ударили из артиллерии по территории больницы в Никополе Днепропетровской области. Погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела погиб 50-летний мужчина.
"Медики боролись за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, спасти раненого не удалось. Повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач", - добавил глава области.
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