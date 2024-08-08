Оккупанты утром ударили по подразделению ГСЧС в Никополе. ФОТО

Утром 8 августа утром российские войска прицельно нанесли удар БпЛА по территории подразделения ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате удара выбиты окна пожарного депо и повреждена техника спасателей.

"К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал", - отметили в ГСЧС.

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