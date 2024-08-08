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Враг не прекращает обстрелы Никопольщины, ночью пострадал 12-летний мальчик. ФОТО

С вечера 7 августа враг атаковал Никопольский район Днепропетровщины тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Не прекращал агрессор бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера атаки пережили райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады.

Пострадал 12-летний мальчик. Ему оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно". - говорится в сообщении.

В районе повреждены 2 частных дома.

Ночью защитники неба с ВК "Восток" уничтожили над областью две вражеские цели - ракету и разведывательный БпЛА.

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Наслідки обстрілів Нікопольського району 8 серпня
Наслідки обстрілів Нікопольського району 8 серпня

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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