Вследствие российских обстрелов Никопольщины пострадали 2 человека. ФОТОрепортаж

2 человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Оккупанты направили на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно - на Никополь, Покровскую и Мировскую громады.

Пострадали мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно.

Также повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Разбиты гараж, 3 хозяйственные постройки, одна - уничтожена.

Изуродованы инфраструктура, коммунальное предприятие. Зацепило автомобиль и линии электропередач.

По уточненной информации, из-за ночного обстрела Червоногригорьевской громады побиты 12 солнечных панелей и частный дом.

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