Вследствие российских обстрелов Никопольщины пострадали 2 человека. ФОТОрепортаж
2 человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Оккупанты направили на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно - на Никополь, Покровскую и Мировскую громады.
Пострадали мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно.
Также повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Разбиты гараж, 3 хозяйственные постройки, одна - уничтожена.
Изуродованы инфраструктура, коммунальное предприятие. Зацепило автомобиль и линии электропередач.
По уточненной информации, из-за ночного обстрела Червоногригорьевской громады побиты 12 солнечных панелей и частный дом.
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