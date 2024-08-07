Внаслідок російських обстрілів Нікопольщини постраждало 2 людини. ФОТОрепортаж

2 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Окупанти спрямували на район артилерію та дрони-камікадзе. А саме – на Нікополь, Покровську і Мирівську громади.

Постраждали чоловіки 37 і 66 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

Також пошкоджені багатоповерхівка й 2 приватні будинки. Потрощені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена.

Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство. Зачепило авто і лінії електропередач.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл Червоногригорівської громади побиті 12 сонячних панелей та приватна оселя.

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