УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7339 відвідувачів онлайн
Новини Фото
496 0

Внаслідок російських обстрілів Нікопольщини постраждало 2 людини. ФОТОрепортаж

2 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Окупанти спрямували на район артилерію та дрони-камікадзе. А саме – на Нікополь, Покровську і Мирівську громади. 

Постраждали чоловіки 37 і 66 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

Також пошкоджені багатоповерхівка й 2 приватні будинки. Потрощені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена.

Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство. Зачепило авто і лінії електропередач.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл Червоногригорівської громади побиті 12 сонячних панелей та приватна оселя.

Читайте: 3 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Російські обстріли Нікопольщини 7 серпня
Наслідки російських ударів по Нікопольщині

Будівля пошкоджена обстрілом

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 