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3 человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины. ФОТОрепортаж

6 августа российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

Россияне били по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

В результате обстрелов пострадали три человека. Мужчины 46 и 57 лет и 57-летняя женщина. Лечатся амбулаторно.

Кроме того, повреждены пожарное подразделение, амбулатория, детсад. Загорелся частный дом. В общей сложности их враг изуродовал 15. Повреждены и 10 хозяйственных построек, авто, солнечные панели, экскаватор. Задело линии электропередач.

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Російські обстріли Нікопольщини 6 серпня
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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