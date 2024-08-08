Ворог не припиняє обстрілів Нікопольщини, вночі постраждав 12-річний хлопчик. ФОТО

Від вечора 7 серпня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини важкою артилерією та дронами-камікадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.

Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно". - йдеться в повідомленні.

В районі пошкоджені 2 приватні будинки.

Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.

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