Ворог не припиняє обстрілів Нікопольщини, вночі постраждав 12-річний хлопчик. ФОТО
Від вечора 7 серпня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини важкою артилерією та дронами-камікадзе
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.
Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно". - йдеться в повідомленні.
В районі пошкоджені 2 приватні будинки.
Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.
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