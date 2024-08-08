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Окупанти вранці вдарили по підрозділу ДСНС у Нікополі. ФОТО

Зранку 8 серпня вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.

"На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав", - зазначили в ДСНС.

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Обстріл підрозділу ДСНС у Нікополі
Обстріл підрозділу ДСНС у Нікополі
Обстріл підрозділу ДСНС у Нікополі

Автор: 

обстріл (28449) ДСНС (5105) Нікополь (1189)


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