Окупанти вранці вдарили по підрозділу ДСНС у Нікополі. ФОТО

Зранку 8 серпня вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.

"На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав", - зазначили в ДСНС.

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