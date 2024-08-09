Війська РФ готуються до штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та в районі Агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу. З цією метою противник залучив додатковий особовий склад загону "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення.

В районі населеного пункту Глибоке ворог здійснював мінування місцевості. В підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ, що задіяні на даному напрямку, відмічається низький морально-психічний стан.

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За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 авіаудар, використавши 2 КАБи. Окупанти завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 429 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби, 9 серпня 2024 року, триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 115 осіб.

Також, як зазначається, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 56 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше в ОТУ "Харків" інформували, що окупанти посилили обстріли Сил оборони на Харківському напрямку та накопичують вогневі засоби у районі Вовчанська. Також зазначалося, що у районі Глибокого ворог готується до наступальних дій, посилив передові позиції.