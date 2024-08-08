У районі Глибокого ворог готується до наступальних дій, посилив передові позиції, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у Вовчанську ворог перегрупував штурмові групи, та провів заходи логістичного забезпечення, основну увагу зосереджує утриманні займаних рубежів. З напрямку Шебекина (рф) ворог застосував РСЗВ по району населеного пункту Вовчанські Хутори та важку вогнеметну систему ТОС-1А по Вовчанську.

У районі населеного пункту Глибоке здійснює підготовку до наступальних дій, посилив передові позиції особовим складом.

Також окупанти здійснили обстріл позицій Сил оборони України у районі населеного пункту Сотницький Козачок.

Також читайте: Наступ військ РФ затягнувся, за півтора-два місяці основний напір завершиться, - Буданов

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби, 7 серпня, відбулося 3 бойові зіткнення. Також ворог завдав 1 ракетний удар. Тактичну авіацію на Харківському напрямку противник не застосовував.

Окупанти завдали 33 удари дронами-камікадзе та 503 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Обстановка від початку доби

Від початку цієї доби, 8 серпня, триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати військ РФ на Харківському напрямку

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 152 особи.

Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно атакував позиції Сил оборони у районі Глибокого, - ОТУ "Харків"

Раніше в ОТУ "Харків" інформували, що окупанти посилили обстріли Сил оборони на Харківському напрямку та накопичують вогневі засоби у районі Вовчанська