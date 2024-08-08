В районе Глубокого враг готовится к наступательным действиям, усилил передовые позиции, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в Волчанске враг перегруппировал штурмовые группы, и провел мероприятия логистического обеспечения, основное внимание сосредоточивает удержанию занимаемых рубежей. С направления Шебекино (рф) враг применил РСЗО по району населенного пункта Волчанские Хутора и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Волчанску.

В районе населенного пункта Глубокое осуществляет подготовку к наступательным действиям, усилил передовые позиции личным составом.

Также оккупанты совершили обстрел позиций Сил обороны Украины в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

Также читайте: Наступление войск РФ затянулось, через полтора-два месяца основной напор завершится, - Буданов

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки, 7 августа, произошло 3 боевых столкновения. Также враг нанес 1 ракетный удар. Тактическую авиацию на Харьковском направлении противник не применял.

Оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 503 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Обстановка с начала суток

С начала этих суток, 8 августа, продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери войск РФ на Харьковском направлении

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 152 человека.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг безуспешно атаковал позиции Сил обороны в районе Глубокого, - ОТГ "Харьков"

Ранее в ОТГ "Харьков" информировали, что оккупанты усилили обстрелы Сил обороны на Харьковском направлении и накапливают огневые средства в районе Волчанска