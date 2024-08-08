В районе Глубокого враг готовится к наступательным действиям, усилил передовые позиции, - ОТГ "Харьков"
На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, в Волчанске враг перегруппировал штурмовые группы, и провел мероприятия логистического обеспечения, основное внимание сосредоточивает удержанию занимаемых рубежей. С направления Шебекино (рф) враг применил РСЗО по району населенного пункта Волчанские Хутора и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Волчанску.
В районе населенного пункта Глубокое осуществляет подготовку к наступательным действиям, усилил передовые позиции личным составом.
Также оккупанты совершили обстрел позиций Сил обороны Украины в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.
По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки, 7 августа, произошло 3 боевых столкновения. Также враг нанес 1 ракетный удар. Тактическую авиацию на Харьковском направлении противник не применял.
Оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 503 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.
Обстановка с начала суток
С начала этих суток, 8 августа, продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери войск РФ на Харьковском направлении
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 152 человека.
Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники.
Ранее в ОТГ "Харьков" информировали, что оккупанты усилили обстрелы Сил обороны на Харьковском направлении и накапливают огневые средства в районе Волчанска
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