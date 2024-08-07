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Новости Война
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Наступление войск РФ затянулось, через полтора-два месяца основной напор завершится, - Буданов

Кирило Буданов

В наступательных действиях российских войск ожидается спад, завершатся они через полтора - два месяца.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", - считает Буданов.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".

Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - предупредил Буданов.

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Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - сказал он.

Автор: 

Буданов Кирилл (455) Харьковщина (5577) наступление (203)


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Топ комментарии
+33
Він всю оперативну інформацію отримує при перегляді "марафону", 100%.
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07.08.2024 10:57
+23
Буданов якимось неймовірним чином щороку передбачає осінні дощі.
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07.08.2024 10:55
+16
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07.08.2024 11:15
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Мабуть якесь заспокіиливе приимає
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07.08.2024 10:51 Ответить
Він всю оперативну інформацію отримує при перегляді "марафону", 100%.
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07.08.2024 10:57 Ответить
Зуби дані людині ще й для того ,щоб тримати за ними язика , чого Буданову не вдається, при чому , давно .Скільки всього наговорив , одна лише "кава в Криму" ,чого коштує,-не гірше травневих шашликів.
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07.08.2024 11:33 Ответить
Цілком підтримую ваше припущення.. Як ви відноситесь до запуску на Цензорі флешмобу :" Буданга! Не бовкай!. Краще організуй щось в стилі генерала Бурби !"
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07.08.2024 13:08 Ответить
Та мені соромно
Косячить керівник ГУР МОУ, а соромно мені.
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07.08.2024 13:29 Ответить
Заспокійливе? Може ви напружитесь текст повністю прочитати?
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07.08.2024 11:12 Ответить
Шо я там важливе пропустив?
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07.08.2024 11:18 Ответить
Як в анекдоті - чоловіка пронесло - жінка поклала иому пігулку - але промахнулась і дала заспокіиливе - звонить иому на роботу - як ти там - норм - обісрався - але спокіинии як удав
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07.08.2024 11:15 Ответить
Хрєняк, ви слухаєте Маяк! Піздабол та казочник будянов в етері. Задрав вже, як і вся зелена-підхуйловсько-дерьмаківська шушара. Запроданці, крадії та піздуни- ось хто вони.
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07.08.2024 11:33 Ответить
А кава в Криму коли?
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07.08.2024 10:51 Ответить
Довбайте Буданова. Головне, ГУР не трогайте. Там тисячі бійців героїчно боронять Неньку.
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07.08.2024 11:06 Ответить
"Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном." - Наполеон I Бонапарт
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07.08.2024 11:32 Ответить
..******..
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07.08.2024 10:52 Ответить
А його прізвище до служби, було часом не Ванга-Нострадамус?
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07.08.2024 10:54 Ответить
До служби він блогером був з трьома підписниками. І тут поперло.
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07.08.2024 11:33 Ответить
2-3 недели.. знаем
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07.08.2024 10:54 Ответить
Буданов якимось неймовірним чином щороку передбачає осінні дощі.
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07.08.2024 10:55 Ответить
...., а взимку - сніг!
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07.08.2024 11:29 Ответить
"Стратиг"!!! Цікаво - а він у своєму житті хоч взводом командував? Бо люди в армії поступово вчаться командувать Що означає призначать старшого лейтенанта полком командувать - показав 1941 рік!
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07.08.2024 10:55 Ответить
Йди в сраку, мольфар...
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07.08.2024 10:56 Ответить
від цих слів, Гогілашвіля пірнув у вирій приємних спогадів, а секретутка вАви- поплила, що утопленик Тисою.
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07.08.2024 10:59 Ответить
От навіщо він взявся це коментувати? Нам вже кава кримська в горлянку не лізе.
Не гадалка (жін.) а гадун якийсь...
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07.08.2024 10:56 Ответить
балабол та пустозвон херов....
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07.08.2024 10:59 Ответить
Два кофе....
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07.08.2024 11:02 Ответить
І на шашлики... *****.
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07.08.2024 11:02 Ответить
Не розвідник а якесь посміховисько.
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07.08.2024 11:02 Ответить
Буданов, тобі будєть не остобридло
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07.08.2024 11:03 Ответить
в розвідшколі Пєтросяна навчався?
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07.08.2024 11:05 Ответить
Це якесь порушення психіки?
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07.08.2024 11:04 Ответить
словесний енурез.
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07.08.2024 11:08 Ответить
Літо закінчиться за три тижні максимум...
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07.08.2024 11:06 Ответить
Послухай но, прес-секратар, такими темпами кацапня за два місяці до Києва дійде.
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07.08.2024 11:06 Ответить
буданов уточни свою посаду . Ти справді начальник розвідки чи піздабол , якому дозволено все розголошувати ?
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07.08.2024 11:07 Ответить
Як говорил один мій товариш: " Слухай мене - турма не мене!!"
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07.08.2024 11:08 Ответить
Його покусав Арестович?
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07.08.2024 11:09 Ответить
Другий Арестович.
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07.08.2024 11:09 Ответить
балабол
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07.08.2024 11:12 Ответить
Усі описані вами якості цього хенерала існують тільки у віртуальному просторі...
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07.08.2024 12:03 Ответить
Захоплення Донецької та Луганської областей одне з завдань заявлених Пуйлом. І воно без зупину виконується. А ці зе-звиздуни рапортують бравими відосиками для лохотрону пабєду.
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07.08.2024 11:13 Ответить
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07.08.2024 11:15 Ответить
РОТОПЕРДУН...
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07.08.2024 11:17 Ответить
Пройдєт вєсна, наступіт лєто... Спасібо Вам Кіріл за ЄТО !
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07.08.2024 11:18 Ответить
У всіх "аналітиків", котрі зверху вивалились, є якісь конкретні зауваження по ситуації. Чи будемо стрижку і діагноз Буданова обговорювати?
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07.08.2024 11:18 Ответить
Наступление войск РФ затянулось, через полтора-два месяца основной напор завершится, - Буданов Источник:
============
Дайте ему селедки!
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07.08.2024 11:19 Ответить
Ну в принципе он прав, только заслуга в этом не его. Все может измениться если вмешается погода - затяжные осенние дожди.
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07.08.2024 11:21 Ответить
Мне ось одно не зрозуміло. Він ******** і йому подобається бути дурником чи таке завдання від ОП: створювати образ украінського генерала-йолупа?
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07.08.2024 11:22 Ответить
та то логічно що наступ не буде такий інтенсивний,бо почнеться болото в жовтні.Містер очевидність...
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07.08.2024 11:23 Ответить
Каву где будем пить,зоны отдыха,как на Чонгаре,в той локации будут построены?
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07.08.2024 11:24 Ответить
Так это абдрыстович так замаскировался , а говорили уехал .
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07.08.2024 11:26 Ответить
Каже про московію та про "українську сторону" - таке враження, що він сам представляє якусь третю сторону, тиримається десь на відстані
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07.08.2024 11:26 Ответить
У Буданова все хорошо: весь в орденах и медалях, до максимума осталось всего одну звезду получить. Достаточно молод- в 2030 будет также уверенно говорить "в наступальних діях російських військ очікується спад". Все збс.
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07.08.2024 11:31 Ответить
Ну да , под дождём ,по разкизшей земле сильно не понаступаешь .
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07.08.2024 11:33 Ответить
хоть бы не пздив вже
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07.08.2024 11:45 Ответить
Дуже багато *******. Розжирів.

Це точно ГУР?
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07.08.2024 11:51 Ответить
Давайте на його місце патрушова, або наришкіна запросим - тє дєло гуторят!..
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07.08.2024 11:53 Ответить
рашистсько- "зелений" наступ на Україну і її народ затягнувся.Кінця , краю не видно,але подібно до того, що при "зелених зрадниках ", згідно їхнього "оманського договорняку" з рашистом ,Україна втратить велику частину своєї території,кілька сот тисяч захисників України і цивільних жителів України , та залишиться з багаточисельними руїнами ,які прийдеться відновлювати десятиліттями,або десятиліттями вони будуть заростати чагарниками.
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07.08.2024 11:56 Ответить
то шо, шашлик?
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07.08.2024 12:10 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1821106401659207940 33 мин

Хлопчик з шапіто знов смердить: наступ військ рф затягнувся, за 1,5-2 місяці напір завершиться, - Буданов. Чекайте більшої біди. Ми попили будановську каву у Ялті, "відстояли" Маріуполь, побачили ракети рф "на 2-3 рази". Зеленський, прибери цього клоуна із ЗМІ! Війна не Квартал!
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07.08.2024 12:26 Ответить
задовбав
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07.08.2024 12:26 Ответить
Ну да, наші вийшли з Нью-Йорка, це вже точно наступ захлинувся.

Грьобана буданга
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07.08.2024 12:31 Ответить
Ага. Тиса буде надійною перешкодою, далі не посунуть.
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07.08.2024 12:41 Ответить
Він, наступ, може завершитись просто завтра - всю вашу зелену п...ту, зібрати на фронт, атомати і в штикову - начолі звісно з головнокомандувачем. Через тиждень будете пити каву в криму., якшо пройдете міні поля.
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07.08.2024 12:50 Ответить
Буданга завнршуй.

Йди в блогери а не сиди з генеральською зарплатою, позор держави
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07.08.2024 15:12 Ответить
коли він заткнеться....
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08.08.2024 02:18 Ответить
 
 