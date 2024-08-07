Наступление войск РФ затянулось, через полтора-два месяца основной напор завершится, - Буданов

В наступательных действиях российских войск ожидается спад, завершатся они через полтора - два месяца.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", - считает Буданов.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".

Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - предупредил Буданов.

Также читайте: Оккупанты усилили обстрелы Сил обороны на Харьковском направлении и накапливают огневые средства в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - сказал он.