Наступление войск РФ затянулось, через полтора-два месяца основной напор завершится, - Буданов
В наступательных действиях российских войск ожидается спад, завершатся они через полтора - два месяца.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", - считает Буданов.
По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".
Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.
"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - предупредил Буданов.
Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.
"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - сказал он.
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Косячить керівник ГУР МОУ, а соромно мені.
Не гадалка (жін.) а гадун якийсь...
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Дайте ему селедки!
Це точно ГУР?
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Олег Леусенко
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@leusenko1
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Хлопчик з шапіто знов смердить: наступ військ рф затягнувся, за 1,5-2 місяці напір завершиться, - Буданов. Чекайте більшої біди. Ми попили будановську каву у Ялті, "відстояли" Маріуполь, побачили ракети рф "на 2-3 рази". Зеленський, прибери цього клоуна із ЗМІ! Війна не Квартал!
Грьобана буданга
Йди в блогери а не сиди з генеральською зарплатою, позор держави