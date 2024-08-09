Унаслідок обстрілів у Макіївці на Луганщині не вцілів жоден будинок

Окупанти минулої доби двічі вдарили по Макіївці в Луганській області з РСЗВ.

Про це повідомили в Луганській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор зауважив, що загарбники поступово перетворюють деокуповані села Луганщини на руїни.

"У Макіївці не вцілів жоден будинок. У Невському теж практично кожне домоволодіння зазнало пошкоджень різного ступеня. Останнім часом житло селян палає майже щодня. Учора в Невському стався черговий такий випадок", – зазначив Лисогор.

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Минулої доби прифронтові Невське та Макіївку росіяни обстрілювали з артилерії різних типів та застосовували безпілотники. Двічі вдарили по Макіївці з реактивної системи залпового вогню.

Також він розповів, що до Невського та Новолюбівки вдалося доставити тижневий запас хліба. На евакуацію люди поки не наважилися.

"Оборону наших хлопців противник намагався прорвати поблизу цих двох населених пунктів та у Серебрянському лісі. Ці спроби виявилися невдалими", - додав Лисогор.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни не в змозі загасити масштабні пожежі, які тривають на тимчасово окупованих територіях Луганщини, через брак людей та техніки.