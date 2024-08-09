УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5478 відвідувачів онлайн
Новини Війна
378 1

На Київщині працювали сили ППО: ворожих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає

шахед над Київщиною

У ніч на 9 серпня 2024 року ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами. Тривога оголошувалася тричі та тривала понад 3 години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телерам-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Київщині зафіксовано ворожі дрони. Працює ППО

За даними Повітряних сил, знищено 27 із 27 "Шахедів". Через падіння уламків дрона пошкоджено кілька домоволодінь на Кіровоградщині.

Також Цензор.НЕТ інформував, що через атаку "Шахедів" на Київщину 7 серпня одна людина травмована, пошкоджено понад 20 будинків.

Автор: 

Київська область (4006) ППО (3149) дрони (4624)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
09.08.2024 10:12 Відповісти
 
 