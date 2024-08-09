На Київщині працювали сили ППО: ворожих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає
У ніч на 9 серпня 2024 року ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами. Тривога оголошувалася тричі та тривала понад 3 години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телерам-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, знищено 27 із 27 "Шахедів". Через падіння уламків дрона пошкоджено кілька домоволодінь на Кіровоградщині.
Також Цензор.НЕТ інформував, що через атаку "Шахедів" на Київщину 7 серпня одна людина травмована, пошкоджено понад 20 будинків.
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