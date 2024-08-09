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Атака "Шахедів": через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь на Кіровоградщині

шахед на Кіровоградщині

Під ранок 9 серпня 2024 року російські "Шахеди" намагалися атакувати територію Кіровоградської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останньої повітряної тривоги в одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено вікна та покрівлі в кількох домоволодіннях. Постраждалих, на щастя, немає. Всі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Кіровоградщині працювали сили ППО: минулося без постраждалих та пошкоджень

За даними Повітряних сил, знищено 27 із 27 "Шахедів".

Автор: 

дрони (4624) Кіровоградська область (567)


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