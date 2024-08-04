На Кіровоградщині працювали сили ППО: минулося без постраждалих та пошкоджень

У ніч проти неділі, 4 серпня на території Кіровоградщини працювали сили ППО, війська РФ намагалися завдати удару з використанням БпЛА "Shahed-131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі над українським небом знищено 5 шахедів. Є збиття і в небі над нашою областю. Наслідків не зафіксовно", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також Цензор.НЕТ інформував, що 3 серпня, росіяни атакували Полтавську область, у Миргородському районі лунали вибухи.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 5 із 5 "Шахедів".