На Кіровоградщині працювали сили ППО: минулося без постраждалих та пошкоджень
У ніч проти неділі, 4 серпня на території Кіровоградщини працювали сили ППО, війська РФ намагалися завдати удару з використанням БпЛА "Shahed-131/136".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі над українським небом знищено 5 шахедів. Є збиття і в небі над нашою областю. Наслідків не зафіксовно", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також Цензор.НЕТ інформував, що 3 серпня, росіяни атакували Полтавську область, у Миргородському районі лунали вибухи.
За даними Повітряних сил, вночі було знищено 5 із 5 "Шахедів".
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alexandr shamov
показати весь коментар04.08.2024 09:02 Відповісти Мені подобається 0
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