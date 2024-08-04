Знищено 5 із 5 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. - по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed".
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також Цензор.НЕТ інформував, що 3 серпня, росіяни атакували Полтавську область, у Миргородському районі лунали вибухи.
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