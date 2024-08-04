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Знищено 5 із 5 "Шахедів", - Повітряні сили

Шахед атакує Україну

У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. - по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Також читайте: Війська РФ атакують Україну ударними безпілотниками: рухаються у бік Миколаєва та Запоріжжя, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також Цензор.НЕТ інформував, що 3 серпня, росіяни атакували Полтавську область, у Миргородському районі лунали вибухи.

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ракети (4001) знищення (7138) дрони (4624) Повітряні сили (2586)


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04.08.2024 07:11 Відповісти
Свіженький "скептик"..Часом,не москаль?
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04.08.2024 08:48 Відповісти
По Харківщині окупанти вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300, а по Полтавщині - дома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ. Пуски ударних БПЛА ворог здійснював із Приморсько-Ахтарська, РФ.
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04.08.2024 07:33 Відповісти
 
 