Знищено 27 із 27 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 9 серпня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів застосував ворог?

Як зазначається, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників.

Скільки дронів знищила наша ППО?

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено дві ворожі ракети Х-59 та 4 ударні дрони, - Повітряні сили

Напередодні повідомлялося, що ввечері 8 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.