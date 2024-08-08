Знищено дві ворожі ракети Х-59 та 4 ударні дрони, - Повітряні сили
У ніч на 8 серпня 2024 року противник ударив двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківщині із Бєлгородської області та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря і 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямку Єйськ (РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що вдалося збити нашій ППО?
Як зазначається, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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