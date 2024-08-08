Уничтожены две вражеские ракеты Х-59 и 4 ударных дрона, - Воздушные силы

В ночь на 8 августа 2024 года противник ударил 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской области и 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Ейск (РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Что удалось сбить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.