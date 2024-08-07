Уничтожены 30 из 30 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарска и Ейска (РФ).

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько дронов запустил враг?

По данным Воздушных сил, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.

Где сбивали "Шахеды"?

В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил.

Читайте также: На юге за сутки уничтожены 84 оккупанта, 44 единицы вооружения и военной техники и 3 полевых пункта хранения боеприпасов

Атака дронами в ночь на 7 августа 2024 года

Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "Шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 августа на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО.

Кроме того, как отмечалось, над Николаевщиной уничтожено 14 "Шахедов". Также силы ПВО в Хмельницкой области сбили 4 "шахеда". В Черкасской области уничтожено 2 "Шахеда".