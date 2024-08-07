Уничтожены 30 из 30 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарска и Ейска (РФ).
Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько дронов запустил враг?
По данным Воздушных сил, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.
Где сбивали "Шахеды"?
В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.
Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил.
Атака дронами в ночь на 7 августа 2024 года
Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "Шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 августа на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО.
Кроме того, как отмечалось, над Николаевщиной уничтожено 14 "Шахедов". Также силы ПВО в Хмельницкой области сбили 4 "шахеда". В Черкасской области уничтожено 2 "Шахеда".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль