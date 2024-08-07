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Над Николаевщиной уничтожены 14 "Шахедов", - ОВА

шахеди на Миколаївщині

В ночь на 7 августа 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

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Обстрелы Николаевщины

Николаевский район: вечером, 6 августа, в 20:40, враг атаковал акваторию Куцурубской громады FPV-дроном. Пострадавших нет.

Утром, 7 августа, в 07:15 враг направил FPV-дрон по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего на открытой территории возник пожар сухой травы.

Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "Шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 августа на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО.

Автор: 

Николаевская область (2109) уничтожение (6835) дроны (3845)


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Не хочу бути цинічною,але через певний час буде інформація на каналах,що завдали шкоди і зруйнували багато чого,бо крадіжки і збагачення навіть війна не зруйнувала. Це як мільярди на лікарні Кривий Ріг, дороги і решту
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07.08.2024 08:37 Ответить
Погана з вас баба ванга, бо крали та збагачувалися у нас уже понад 30 років. І невідомо чию крадіжку зруйнують.
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07.08.2024 08:48 Ответить
Кацапи хотіли "робить нєрви" Одесі.

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07.08.2024 08:38 Ответить
 
 