Над Николаевщиной уничтожены 14 "Шахедов", - ОВА
В ночь на 7 августа 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136".
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.
Обстрелы Николаевщины
Николаевский район: вечером, 6 августа, в 20:40, враг атаковал акваторию Куцурубской громады FPV-дроном. Пострадавших нет.
Утром, 7 августа, в 07:15 враг направил FPV-дрон по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего на открытой территории возник пожар сухой травы.
Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "Шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 августа на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО.
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