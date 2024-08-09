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Новини
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У 2024 році українці частіше розлучаються та рідше одружуються, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Статистика одружень та розлучень в Україні

Від початку 2024 року українці уклали понад 72 тисячі шлюбів, що на 15% менше, ніж минулого року.

Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.

За першу половину 2024 року українці створили понад 72,7 тис. сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року.

Після "весільного буму" у 2022 році щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Статистика одружень та розлучень в Україні

Водночас українці все частіше укладають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік.

Київ є незмінним лідером за кількістю шлюбів - 9 392 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина - 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина - 4 896 новостворених сімей.

Статистика одружень та розлучень в Україні

Водночас після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно більшає розлучень.

Так, 15 578 розірвань шлюбу було зареєстровано за перші шість місяців 2024 року. Це у 1,5 рази більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року.

Статистика одружень та розлучень в Україні

У антирейтингу за кількістю розлучень так само лідирує Київ - 2 118 розірвань шлюбу. До трійки потрапила ще Дніпропетровська область (1404 розлучень) та Харківщина - там розірвало шлюб 1148 пар.

Статистика одружень та розлучень в Україні

Читайте: Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

одруження (80) розлучення (33) OpenDataBot (82)


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Топ коментарі
+4
кацап, візьми до відома, наш етнос вбивали багато сотень років московити. І наразі це робить путін, а в Зєлі інші трабли, але то не твоя справа і не сподівайся що він буде 50 років
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09.08.2024 11:58
+4
Я чомусь не здивований ...
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09.08.2024 12:00
+3
Схоже що в Загсі треба документи пред'являти, а ТЦК завжди "десь рядом ходить".
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09.08.2024 11:44
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Схоже що в Загсі треба документи пред'являти, а ТЦК завжди "десь рядом ходить".
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09.08.2024 11:44 Відповісти
Зеленський убив етнос. Років через 50 нас буде 10-12 млн(без арабо африканців) а через 100 - 1-2 млн
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09.08.2024 11:54 Відповісти
кацап, візьми до відома, наш етнос вбивали багато сотень років московити. І наразі це робить путін, а в Зєлі інші трабли, але то не твоя справа і не сподівайся що він буде 50 років
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09.08.2024 11:58 Відповісти
Как бы война на дворе. Какие уж там одруження.
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09.08.2024 11:57 Відповісти
Дайош більше гомофемогендерної пропаганди та пільг для жінок!)
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09.08.2024 11:59 Відповісти
Я чомусь не здивований ...
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09.08.2024 12:00 Відповісти
Політолоху Буданову вистачить - він порахував - що якщо мобілізовувати ще й 16 літніх - то можна воювати - до 2044 . А потім можна буде в Монако чи Іспанії писати мємуари про "кофі в Криму " ..
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09.08.2024 12:11 Відповісти
Для чого, взагалі, треба одружуватись. В ********* світі, це вже не розумно.
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09.08.2024 13:23 Відповісти
Алєні вважають інакше))) думають, що воно тога варто, "бо шо ж ти не як мужигг"!! 😆

А мужигг - "всєгда должен", така ******* трактовка (((((
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09.08.2024 13:31 Відповісти
Еміграція в Європу дає свої наслідки
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09.08.2024 13:58 Відповісти
 
 