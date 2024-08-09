У 2024 році українці частіше розлучаються та рідше одружуються, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2024 року українці уклали понад 72 тисячі шлюбів, що на 15% менше, ніж минулого року.

Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.

За першу половину 2024 року українці створили понад 72,7 тис. сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року.

Після "весільного буму" у 2022 році щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас українці все частіше укладають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік.

Київ є незмінним лідером за кількістю шлюбів - 9 392 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина - 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина - 4 896 новостворених сімей.

Водночас після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно більшає розлучень.

Так, 15 578 розірвань шлюбу було зареєстровано за перші шість місяців 2024 року. Це у 1,5 рази більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року.

У антирейтингу за кількістю розлучень так само лідирує Київ - 2 118 розірвань шлюбу. До трійки потрапила ще Дніпропетровська область (1404 розлучень) та Харківщина - там розірвало шлюб 1148 пар.

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