У Сумах пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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12:21, 9 серпня
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.
https://24tv.ua/sumah-prolunali-vibuhi_n2614808