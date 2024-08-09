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Новини Війна
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У Сумах пролунали вибухи

Вибухи пролунали в Сумах

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте: Одну людину поранено внаслідок авіаудару РФ по Сумській громаді. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4439) Суми (810)


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То де f-16?
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09.08.2024 12:36 Відповісти
Тільки не треба пиндіти про балістику:

12:21, 9 серпня

Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.

https://24tv.ua/sumah-prolunali-vibuhi_n2614808
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09.08.2024 12:38 Відповісти
 
 