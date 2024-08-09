У Сумах пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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