Одну людину поранено внаслідок авіаудару РФ по Сумській громаді. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали авіаудару по одному із старостатів Сумської громади, унаслідок чого поранено людину.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Близько обіду по одному із старостатів нашої громади був нанесений авіаудар", - написав він.

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Зазначається, що відомо про одну поранену людину, їй надається необхідна медична допомога. Загиблих немає.

Повідомляється також, що зруйновані та пошкоджені приватні домівки й автівки.







Раніше в Генштабі повідомили, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має.

Крім того, через напружену ситуацію проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району.

Водночас у Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка", яким люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.