Гуманітарним коридором на Сумщині з окупації вийшли 35 тисяч українців

Через гуманітарний коридор на кордоні Сумської області з РФ вийшли з окупації 35 тисяч українців. Але зараз коридор закритий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Володимир Артюх.

"За час існування цього "коридору життя" в Україну повернулося понад 35 тисяч людей. Це велика кількість українців, які повернулися на рідну землю", – сказав він.

Проте в останні три дні з боку РФ роботу коридору Колотилівка-Покровка було припинено.

За словами голови ОВА, українські прикордонники готові відновити роботу гуманітарного коридору та створено всі умови для розміщення евакуйованих громадян. Поки що українці можуть повернутися на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску Мокрани-Доманово на кордоні Волинської області з Білоруссю.

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