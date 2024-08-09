Ексзаступник генпрокурора Вербицький фігурує у двох провадженнях САП, - Клименко

Колишній заступник генпрокурора Дмитро Вербицький, щодо якого відбувається розслідування за фактом можливого незаконного збагачення, фігурує у двох провадженнях САП.

Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Клименко розповів, що САП розслідує два провадження, в яких фігурує Вербицький.

"В обох цих справах поки жодній особі не повідомлено про підозру, досудове розслідування триває. Ми не розглядаємо заявлення цивільного позову, оскільки, згідно з даними досудового розслідування, сума неправомірного активу, який перевіряється, перевищує поріг цивільної відповідальності. І якщо у даному випадку ми будемо іти з цивільним позовом, то фактично уберігаємо особу від певної кримінальної відповідальності і притягуємо до меншої відповідальності — лише стягнення цього активу у дохід держави", - сказав очільник атикорупційної прокуратури.

За його словами, в обох справах досудове розслідування триває і вони перебувають на контролі.

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Нагадаємо, у травні журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповідалося, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

У червні ЗМІ також повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Водночас генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.

1 липня Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу прокуратури.

З липня НАЗК повідомило, що під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.

4 липня 2024 року повідомлялось, що Дмитро Вербицький продовжує обіймати посаду прокурора Офісу Генерального прокурора.

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