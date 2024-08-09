У Києві фіктивним прибиральникам кладовища нарахували майже 1,7 млн грн зарплати – екскерівнику кладовища повідомлено про підозру

У Києві двом фіктивним прибиральникам кладовища нарахували майже 1,7 млн грн зарплатні – колишньому в.о. доглядача кладовищ повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що повідомлено про підозру колишньому в.о. доглядача Біличанського та Міського кладовищ ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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У чому звинувачують зловмисника?

Встановлено, що з січня 2020 по березень 2022 року підозрюваний виконував обов’язки доглядача Біличанського кладовища, до обов’язків якого входив контроль за роботою прибиральників. Протягом цього часу прибиральницею там була оформлена 52-річна жінка, яка на роботі не з’являлась, тобто була оформлена фіктивно, але на її картку нараховували заробітну плату. Так, за майже два роки їй безпідставно виплатили понад 1 млн 144 тис. гривень. Це понад 40 тис. гривень на місяць.



З травня 2022 року по травень 2023 року цей підозрюваний обіймав посаду в.о. доглядача вже Міського кладовища. В цей період прибиральницею була влаштована 29-річна жінка, яка за рік фіктивної роботи отримала понад 500 тис. гривень зарплатні.

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"Таким чином внаслідок неналежного виконання доглядачем кладовищ службових обов’язків бюджету Києва було завдано збитків на загальну суму майже 1 млн 700 тис. грн", - ідеться в повідомленні прокуратури.