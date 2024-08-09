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Новини
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У Києві фіктивним прибиральникам кладовища нарахували майже 1,7 млн грн зарплати – екскерівнику кладовища повідомлено про підозру

Нарахував зарплату фіктивним прибиральникам кладовищ

У Києві двом фіктивним прибиральникам кладовища нарахували майже 1,7 млн грн зарплатні – колишньому в.о. доглядача кладовищ повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що повідомлено про підозру колишньому в.о. доглядача Біличанського та Міського кладовищ ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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У чому звинувачують зловмисника?

Встановлено, що з січня 2020 по березень 2022 року підозрюваний виконував обов’язки доглядача Біличанського кладовища, до обов’язків якого входив контроль за роботою прибиральників. Протягом цього часу прибиральницею там була оформлена 52-річна жінка, яка на роботі не з’являлась, тобто була оформлена фіктивно, але на її картку нараховували заробітну плату. Так, за майже два роки їй безпідставно виплатили понад 1 млн 144 тис. гривень. Це понад 40 тис. гривень на місяць.

З травня 2022 року по травень 2023 року цей підозрюваний обіймав посаду в.о. доглядача вже Міського кладовища. В цей період прибиральницею була влаштована 29-річна жінка, яка за рік фіктивної роботи отримала понад 500 тис. гривень зарплатні.

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"Таким чином внаслідок неналежного виконання доглядачем кладовищ службових обов’язків бюджету Києва було завдано збитків на загальну суму майже 1 млн 700 тис. грн", - ідеться в повідомленні прокуратури.

Автор: 

виплати (1034) Київ (19419) цвинтар (192) розтрата (256) підозра (757)


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Топ коментарі
+5
прибиральниця з з/п в 40 тисяч гривень..., не ту професію я обрала...
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09.08.2024 16:39
+4
Нэ,ну а шо?Вчителям по 4000$ можна получать,а 29-ти річній прибаральниці якусь нещасну 1000$ зажали?Єх ви.

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09.08.2024 16:26
+2
Не прибиральники а мільионери - життя наладюється
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09.08.2024 16:18
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Не прибиральники а мільионери - життя наладюється
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09.08.2024 16:18 Відповісти
Нэ,ну а шо?Вчителям по 4000$ можна получать,а 29-ти річній прибаральниці якусь нещасну 1000$ зажали?Єх ви.

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09.08.2024 16:26 Відповісти
Прошу зауважити,що навіть у простих прибиральниць закінчилася епоха зубожіння.
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09.08.2024 16:28 Відповісти
Радии за них - я тільки за - може и інші верстви населення до них підтягнуться
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09.08.2024 16:36 Відповісти
А ведь предупреждали *********: Воруете миллиардами - уедете в Монако. Украдете пару миллионов - уедете в СИЗО.
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09.08.2024 16:25 Відповісти
бідні депутати
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09.08.2024 16:37 Відповісти
прибиральниця з з/п в 40 тисяч гривень..., не ту професію я обрала...
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09.08.2024 16:39 Відповісти
еге ж, це фіктивна, а була б дійсною, отримувала б у 6-ть разів більше.
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09.08.2024 16:49 Відповісти
Фіктивним прибиральникам має бути соромно!
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09.08.2024 16:39 Відповісти
Уявляєте скільки таких схем по всій державі, це просто жах, таке враження що вони всі безсмертя здобули
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09.08.2024 16:55 Відповісти
Чомусь згадалася кінострічка "Я працюю на цвинтарі"
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09.08.2024 17:15 Відповісти
зєлєнські дермакі заохочують мародерство будь-де...

- це ж прикольно - правда ж, дебіли-2019?..
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09.08.2024 17:40 Відповісти
Похоронить эту тварь там же, а деньги передать ВСУ на закупку дронов..
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09.08.2024 17:41 Відповісти
Потрібно будо дань зеленим депутатам заплатити у розмірі 15% +4% силовикам (прокуратурі) і крала би собі далі гроші.
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09.08.2024 19:26 Відповісти
Лучше официально расстрелять нескольких особо крупных коррупционеров - это подействовало бы на очень многих очень отрезвляюще..
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09.08.2024 19:43 Відповісти
Можуть посадити колишніх показово...і то на вряд чи.... Бо влада може змінитись і вони підуть вслід...і зелешобла це добре знає....
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09.08.2024 20:02 Відповісти
Причем здесь "власть изменится", а строй ведь не изменится, и такие уголовные дела у всех на слуху, так что они не открутятся, никак..
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09.08.2024 22:10 Відповісти
хера собі. більше ніж на війні більшості платять
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09.08.2024 19:21 Відповісти
На работу ещё принимают?
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09.08.2024 19:53 Відповісти
Та проще все. Хорошо если на руки десятка была, и стаж в трудовую. Остальное отдавала. Схеме 70 лет запросто.
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09.08.2024 23:56 Відповісти
 
 