Незаконно видавали "бойові" та привласнили понад 2 млн грн: Посадовці військової частини на Донеччині постануть перед судом, - ДБР

Досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Донеччини та його чотирьох підлеглих, які налагодили протиправний механізм фіктивної виплати "бойових", завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовці розробили злочинну схему отримання частини з нарахованих "бойових" доплат військовим свого підрозділу. Підозрювані включили у списки для виплат військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередньої участі у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

Протягом 6 місяців десяти військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалося по 100 тисяч гривень. Більшу частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Таким чином, у період із березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн, з яких 2 млн 64 тис. грн "отримали" командир частини та його спільники.

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Працівники ДБР викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Повідомляється, що командир військової частини та троє його підлеглих обвинувачуються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, ще одна учасниця злочинної схеми обвинувачується у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

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Як зазначається, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.