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Новини
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Незаконно видавали "бойові" та привласнили понад 2 млн грн: Посадовці військової частини на Донеччині постануть перед судом, - ДБР

Незаконні виплати

Досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Донеччини та його чотирьох підлеглих, які налагодили протиправний механізм фіктивної виплати "бойових", завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовці розробили злочинну схему отримання частини з нарахованих "бойових" доплат військовим свого підрозділу. Підозрювані включили у списки для виплат військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередньої участі у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

Протягом 6 місяців десяти військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалося по 100 тисяч гривень. Більшу частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Таким чином, у період із березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн, з яких 2 млн 64 тис. грн "отримали" командир частини та його спільники.

Також читайте: Керівнику оборонного підприємства з Миколаївщини повідомлено про підозру за розтрату понад 2 млн грн

Працівники ДБР викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Повідомляється, що командир військової частини та троє його підлеглих обвинувачуються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, ще одна учасниця злочинної схеми обвинувачується у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Дивіться також: На Донеччині викрито правоохоронців, які безпідставно нараховували бойові доплати підлеглим. Сума збитків державі становить понад 2,6 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Як зазначається, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Автор: 

виплати (1065) розтрата (260) ДБР (3558)


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Топ коментарі
+2
ПЕРЕВІРЯТИ ПОТРІБНО ВСІ ЧАСТИНИ... БО ЦЕ НЕ ПЕРША СПРАВА...ВІЙСЬКОВІ РОЗПОВІДАЮТЬ, ЩО В НАКАЗИ ПРО БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ, ЗАПИСУЮТЬ ІНШІ ПРІЗВИЩА. ОСІБ, ЯКІ ВІДСУТНІ В ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ...МОЖЛИВО ЦЕ ЯКАСЬ РІЛНЯ КОМАНДИРІВ-КЕРІВНИКІВ..
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05.07.2024 12:50 Відповісти
+1
Вже понад десяток таких новин прл різні частини.
Час настав створювати повноцінну правоохоронну військову структуру де мають бути і свої слідаки і свій карний розшук і свій відділ по боротьбі з економічною злочининністю, а не тільки поліція, і знов повторюсь, в структурі міністерства юстиції.
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05.07.2024 12:37 Відповісти
+1
А про резнікова яйця, та інших скільки новин було?
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05.07.2024 12:41 Відповісти
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Вже понад десяток таких новин прл різні частини.
Час настав створювати повноцінну правоохоронну військову структуру де мають бути і свої слідаки і свій карний розшук і свій відділ по боротьбі з економічною злочининністю, а не тільки поліція, і знов повторюсь, в структурі міністерства юстиції.
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05.07.2024 12:37 Відповісти
А про резнікова яйця, та інших скільки новин було?
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05.07.2024 12:41 Відповісти
Караван лаєт,а собака своє робить.(с)
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05.07.2024 12:48 Відповісти
В тому і справа, що все спустили на гальмах, підприкриттям дск і держтаємницею.
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05.07.2024 12:57 Відповісти
Більше відділів і структур ≠ менше крадівництва. Скоріше навпаки.
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05.07.2024 12:49 Відповісти
З одного боку ви праві, але конкретно в цьому ні. Військо це структура яка має купу обмежень виправданих, щодо отримання інформації. Тому це єдиний вихід аби там навести лад.
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05.07.2024 12:59 Відповісти
Що саме змінить додаткова структура, крім більшого проїдання бюджету... ДБР має доступ до всього... було б бажання... чи у військовому суді будуть не ті самі судді
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05.07.2024 14:20 Відповісти
Прочитайте як все влаштовано в країнах НАТО і США. Це ж не моя вигадка.
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05.07.2024 14:31 Відповісти
Ларра, так тама в тех структурах работают натовцы и мереканцы, а у нас будут работать те же взяточники... (предположение)
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05.07.2024 14:44 Відповісти
В країнах Нато та Сша суд то є суд а не хто більше занесе той і правий
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05.07.2024 17:07 Відповісти
ПЕРЕВІРЯТИ ПОТРІБНО ВСІ ЧАСТИНИ... БО ЦЕ НЕ ПЕРША СПРАВА...ВІЙСЬКОВІ РОЗПОВІДАЮТЬ, ЩО В НАКАЗИ ПРО БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ, ЗАПИСУЮТЬ ІНШІ ПРІЗВИЩА. ОСІБ, ЯКІ ВІДСУТНІ В ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ...МОЖЛИВО ЦЕ ЯКАСЬ РІЛНЯ КОМАНДИРІВ-КЕРІВНИКІВ..
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05.07.2024 12:50 Відповісти
слухами повниться земля: кажуть, що це досить поширена "практика"...
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05.07.2024 13:00 Відповісти
 
 