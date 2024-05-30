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Новини
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Керівнику оборонного підприємства з Миколаївщини повідомлено про підозру за розтрату понад 2 млн грн

Директору оборонного підприємства повідомлено про підозру

Підозру отримали директор оборонного підприємства і керівник підрядної організації, який проводив модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Що скоїли зловмисники?

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та детективів теруправління БЕБ в Одеській області, посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт.

На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства і директору комерційного повідомлено про підозру за розтрату

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На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства і директору комерційного повідомлено про підозру за розтрату

Як зазначається, підрядник мав провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Роботи підрядник виконав, але не в повному обсязі. Проте, в офіційних документах були зовсім інші відомості.

"Директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт з неправдивими даними, на підставі яких комерційна структура отримала кошти на свої рахунки. Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень", - повідомили в Нацполіції.

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Покарання за злочин

Директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Автор: 

Миколаївська область (2271) розтрата (259) підозра (767)


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Топ коментарі
+2
Керівник - лох. Акти "здачі-прійомкі" треба підписувати на мільярди. Як по захисних та оборонних спорудах. От тоді ти - "ехвєктівний менеджер".
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30.05.2024 17:51
+2
Подивіться не те старе чмо якому підозру оголошують. Ці совкові гниди не можуть по іншому керувати, ще й своїх вилупків цьому навчили. Тепер їхні вилупки в основному керують нашою державою.
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30.05.2024 18:10
+1
бо війна може раптово закінчиться, і навіть не встигнеш запобити.
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30.05.2024 17:45
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бо війна може раптово закінчиться, і навіть не встигнеш запобити.
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30.05.2024 17:45 Відповісти
А від тих стендів у Миколаєві хоч щось залишилось?
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30.05.2024 17:51 Відповісти
Керівник - лох. Акти "здачі-прійомкі" треба підписувати на мільярди. Як по захисних та оборонних спорудах. От тоді ти - "ехвєктівний менеджер".
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30.05.2024 17:51 Відповісти
все вони добре знають, що і як оформлювати. То ти лох, якщо думаєш, що вони там копійочки крадуть. Просто наші борці з корупцією чомусь мало, що бачать.
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30.05.2024 18:25 Відповісти
Подивіться не те старе чмо якому підозру оголошують. Ці совкові гниди не можуть по іншому керувати, ще й своїх вилупків цьому навчили. Тепер їхні вилупки в основному керують нашою державою.
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30.05.2024 18:10 Відповісти
Ці старці просто діти в порівнянні з молодими менеджерами зеленої команди.
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30.05.2024 21:29 Відповісти
"...Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі..."

Може загрожувати, а може і не загрожувати.
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30.05.2024 18:27 Відповісти
По кількості підозр владним крадіям в Україні вже мали б закінчитися місця в буцегарнях. Скільки ж їх сидить насправді? Чи все закінчується на стадії "застави"?
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30.05.2024 18:44 Відповісти
Риба гніє з голови а ці хробаки теж свого не пропустять хочуть нажертися за наші гроші довічне з конфіскауією майна всієї родини знайомих кумів сватів
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30.05.2024 20:04 Відповісти
Та це ж просто якісь дрібні кишенькові злодюжки в порівнянні з Вовочкиними ефективними менеджерами.
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30.05.2024 21:28 Відповісти
Чим розтрата відрізняється від розкрадання?
Тим, що розтрату НЕ ПОТРІБНО шукати, вилучати, конфісковувати та ПОВЕРТАТИ ДЕРЖАВІ!
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30.05.2024 22:00 Відповісти
 
 