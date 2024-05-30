Руководителю оборонного предприятия из Николаевской области сообщил о подозрении за растрату более 2 млн грн

Подозрение получили директор оборонного предприятия и руководитель подрядной организации, который проводил модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Обоим фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что совершили злоумышленники?

По данным оперативников управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции и детективов теруправления БЭБ в Одесской области, должностные лица оборонного предприятия и общества заключили договор на проведение определенных работ.

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Как отмечается, подрядчик должен был провести модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Работы подрядчик выполнил, но не в полном объеме. Однако в официальных документах были совсем другие сведения.

"Директор оборонного предприятия подписал и заверил печатью акт приема-передачи выполненных работ с ложными данными, на основании которых коммерческая структура получила средства на свои счета. Сумма нанесенного ущерба - более двух миллионов гривен", - сообщили в Нацполиции.

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Наказание за преступление

Директорам оборонного и коммерческого предприятий сообщено подозрение.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.