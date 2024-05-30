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Николаевская область (2062) растрата (235) подозрение (434)

Руководителю оборонного предприятия из Николаевской области сообщил о подозрении за растрату более 2 млн грн

Директору оборонного підприємства повідомлено про підозру

Подозрение получили директор оборонного предприятия и руководитель подрядной организации, который проводил модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Обоим фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что совершили злоумышленники?

По данным оперативников управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции и детективов теруправления БЭБ в Одесской области, должностные лица оборонного предприятия и общества заключили договор на проведение определенных работ.

На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства і директору комерційного повідомлено про підозру за розтрату

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На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства і директору комерційного повідомлено про підозру за розтрату

Как отмечается, подрядчик должен был провести модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Работы подрядчик выполнил, но не в полном объеме. Однако в официальных документах были совсем другие сведения.

"Директор оборонного предприятия подписал и заверил печатью акт приема-передачи выполненных работ с ложными данными, на основании которых коммерческая структура получила средства на свои счета. Сумма нанесенного ущерба - более двух миллионов гривен", - сообщили в Нацполиции.

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Наказание за преступление

Директорам оборонного и коммерческого предприятий сообщено подозрение.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
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Топ комментарии
+2
Керівник - лох. Акти "здачі-прійомкі" треба підписувати на мільярди. Як по захисних та оборонних спорудах. От тоді ти - "ехвєктівний менеджер".
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30.05.2024 17:51
+2
Подивіться не те старе чмо якому підозру оголошують. Ці совкові гниди не можуть по іншому керувати, ще й своїх вилупків цьому навчили. Тепер їхні вилупки в основному керують нашою державою.
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30.05.2024 18:10
+1
бо війна може раптово закінчиться, і навіть не встигнеш запобити.
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30.05.2024 17:45
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бо війна може раптово закінчиться, і навіть не встигнеш запобити.
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30.05.2024 17:45 Ответить
А від тих стендів у Миколаєві хоч щось залишилось?
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30.05.2024 17:51 Ответить
Керівник - лох. Акти "здачі-прійомкі" треба підписувати на мільярди. Як по захисних та оборонних спорудах. От тоді ти - "ехвєктівний менеджер".
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30.05.2024 17:51 Ответить
все вони добре знають, що і як оформлювати. То ти лох, якщо думаєш, що вони там копійочки крадуть. Просто наші борці з корупцією чомусь мало, що бачать.
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30.05.2024 18:25 Ответить
Подивіться не те старе чмо якому підозру оголошують. Ці совкові гниди не можуть по іншому керувати, ще й своїх вилупків цьому навчили. Тепер їхні вилупки в основному керують нашою державою.
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30.05.2024 18:10 Ответить
Ці старці просто діти в порівнянні з молодими менеджерами зеленої команди.
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30.05.2024 21:29 Ответить
"...Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі..."

Може загрожувати, а може і не загрожувати.
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30.05.2024 18:27 Ответить
По кількості підозр владним крадіям в Україні вже мали б закінчитися місця в буцегарнях. Скільки ж їх сидить насправді? Чи все закінчується на стадії "застави"?
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30.05.2024 18:44 Ответить
Риба гніє з голови а ці хробаки теж свого не пропустять хочуть нажертися за наші гроші довічне з конфіскауією майна всієї родини знайомих кумів сватів
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30.05.2024 20:04 Ответить
Та це ж просто якісь дрібні кишенькові злодюжки в порівнянні з Вовочкиними ефективними менеджерами.
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30.05.2024 21:28 Ответить
Чим розтрата відрізняється від розкрадання?
Тим, що розтрату НЕ ПОТРІБНО шукати, вилучати, конфісковувати та ПОВЕРТАТИ ДЕРЖАВІ!
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30.05.2024 22:00 Ответить
 
 