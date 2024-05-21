В Донецкой области разоблачены правоохранители, которые безосновательно начисляли боевые доплаты подчиненным. Сумма ущерба государству составляет более 2,6 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж
Четырем правоохранителям из Донецкой области, которые безосновательно осуществляли начисление и выплату боевых доплат подчиненным, сообщено о подозрении. Такие начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев, сумма нанесенного государству ущерба достигает более 2,6 миллиона гривен.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Так, руководитель одного из межрайонных отделов правоохранительного органа Донецкой области организовал преступную схему по незаконному начислению и выплате боевых доплат подчиненным работникам. Правоохранитель привлек к схеме двух руководителей районных отделений и главного бухгалтера межрайонного отдела правоохранительного органа Донецкой области.
Как отметили в ГБР, незаконные начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев. Чиновники вносили ложные сведения об участии правоохранителей в боевых действиях и мероприятиях по отпору вооруженной агрессии РФ. На этом основании 24 правоохранителя незаконно получили боевые доплаты. Общая сумма установленных убытков государству составляет более 2,6 млн гривен.
О подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенную повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины) и в служебном подлоге (ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины), сообщено четырем правоохранителям.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на имущество подозреваемых и отстранения их от должности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработал онлайн-калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Майор, який сидить за 100 км від лінії фронту десь на базі відпочинку зі своїм найближчим оточенням отримують бойові щодня. А бійцям, які на передку, він зараховує бойові тільки коли вони у окопі на нулі - відвели на ротацію на 5 км від 0 - все, бойові вже не рахує...якщо ти не погодишся половину нарахованного цьому майору віддавати.
під...адепутата Ляшка запитати як він на папері із своїм тілоохоронцем в окопах сидить, постійно перебуваючи в центрі Києва.
На то вони і ПРАВООХОРОНЦІ щоб... -така вже у них професія.