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В Донецкой области разоблачены правоохранители, которые безосновательно начисляли боевые доплаты подчиненным. Сумма ущерба государству составляет более 2,6 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Четырем правоохранителям из Донецкой области, которые безосновательно осуществляли начисление и выплату боевых доплат подчиненным, сообщено о подозрении. Такие начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев, сумма нанесенного государству ущерба достигает более 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, руководитель одного из межрайонных отделов правоохранительного органа Донецкой области организовал преступную схему по незаконному начислению и выплате боевых доплат подчиненным работникам. Правоохранитель привлек к схеме двух руководителей районных отделений и главного бухгалтера межрайонного отдела правоохранительного органа Донецкой области.

Безпідставні виплати бойових доплат
Безпідставні виплати бойових доплат

Как отметили в ГБР, незаконные начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев. Чиновники вносили ложные сведения об участии правоохранителей в боевых действиях и мероприятиях по отпору вооруженной агрессии РФ. На этом основании 24 правоохранителя незаконно получили боевые доплаты. Общая сумма установленных убытков государству составляет более 2,6 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области командир в/ч безосновательно начислял "боевые" выплаты военным подразделения, которые не находились на передовой. Сумма нанесенного ущерба составляет более 3,5 млн грн, - ГБР. ФОТО

О подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенную повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины) и в служебном подлоге (ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины), сообщено четырем правоохранителям.

Безпідставні виплати бойових доплат
Безпідставні виплати бойових доплат

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на имущество подозреваемых и отстранения их от должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработал онлайн-калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Автор: 

выплаты (645) растрата (243) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+5
Крадії на крові. А у захисникам Вовчанська дронів не вистачає.
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21.05.2024 14:18
+5
Нічого дивного, поліція України в більшості банальні мусора, злочинне угруповання, чому нафталфновий міністр ще на посаді? Клименка потрібно було гнати ще вчора...Немає довіри до цієї ганебної установи....
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21.05.2024 14:22
+4
Так такого повно і в ЗСУ. Типова ситуація:
Майор, який сидить за 100 км від лінії фронту десь на базі відпочинку зі своїм найближчим оточенням отримують бойові щодня. А бійцям, які на передку, він зараховує бойові тільки коли вони у окопі на нулі - відвели на ротацію на 5 км від 0 - все, бойові вже не рахує...якщо ти не погодишся половину нарахованного цьому майору віддавати.
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21.05.2024 14:22
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Крадії на крові. А у захисникам Вовчанська дронів не вистачає.
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21.05.2024 14:18 Ответить
Так такого повно і в ЗСУ. Типова ситуація:
Майор, який сидить за 100 км від лінії фронту десь на базі відпочинку зі своїм найближчим оточенням отримують бойові щодня. А бійцям, які на передку, він зараховує бойові тільки коли вони у окопі на нулі - відвели на ротацію на 5 км від 0 - все, бойові вже не рахує...якщо ти не погодишся половину нарахованного цьому майору віддавати.
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21.05.2024 14:22 Ответить
Высший "пилотаж" это когда офицеры сидят в части за 600 км от линии фронта, ни разу с 2022 года не были не то что на передке! а в зоне боевых действий. И еще и медали за что то получают.
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21.05.2024 14:42 Ответить
В 600 км от линии фронта могу себе представить заслуженную награду только для летчиков или ПВОшников...
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21.05.2024 17:04 Ответить
Не угадал. За охрану пустой базы с умершей военной техникой.
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21.05.2024 18:14 Ответить
Нічого дивного, поліція України в більшості банальні мусора, злочинне угруповання, чому нафталфновий міністр ще на посаді? Клименка потрібно було гнати ще вчора...Немає довіри до цієї ганебної установи....
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21.05.2024 14:22 Ответить
Ще потрібно у леяких депутатів типу бойового під...а депутата Ляшка запитати як він на папері із своїм тілоохоронцем в окопах сидить, постійно перебуваючи в центрі Києва.
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21.05.2024 14:37 Ответить
на *** ти трогаєш ляшка? про нього всі вже забули,до того він нічого не краде!
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21.05.2024 15:55 Ответить
Як це не краде, бойові виплати за перебування в окопі за що отримує?
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22.05.2024 14:09 Ответить
На Донеччині викрито правоохоронців, які безпідставно нараховували бойові доплати підлеглим. Сума збитків державі становить понад 2,6 млн грн, - ДБР

На то вони і ПРАВООХОРОНЦІ щоб... -така вже у них професія.
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21.05.2024 14:44 Ответить
Мент - це стан душі. Коли щось не вкрав, місця собі не знаходять.
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21.05.2024 15:13 Ответить
лють - муть - круть мусора і в Африці мусора!
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21.05.2024 15:53 Ответить
Дамбас лідірує чи усі області їх підтримали у цій оборутці?
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21.05.2024 19:00 Ответить
 
 