В Донецкой области разоблачены правоохранители, которые безосновательно начисляли боевые доплаты подчиненным. Сумма ущерба государству составляет более 2,6 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Четырем правоохранителям из Донецкой области, которые безосновательно осуществляли начисление и выплату боевых доплат подчиненным, сообщено о подозрении. Такие начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев, сумма нанесенного государству ущерба достигает более 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, руководитель одного из межрайонных отделов правоохранительного органа Донецкой области организовал преступную схему по незаконному начислению и выплате боевых доплат подчиненным работникам. Правоохранитель привлек к схеме двух руководителей районных отделений и главного бухгалтера межрайонного отдела правоохранительного органа Донецкой области.





Как отметили в ГБР, незаконные начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев. Чиновники вносили ложные сведения об участии правоохранителей в боевых действиях и мероприятиях по отпору вооруженной агрессии РФ. На этом основании 24 правоохранителя незаконно получили боевые доплаты. Общая сумма установленных убытков государству составляет более 2,6 млн гривен.

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О подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенную повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины) и в служебном подлоге (ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины), сообщено четырем правоохранителям.





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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на имущество подозреваемых и отстранения их от должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработал онлайн-калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.