На Донеччині викрито правоохоронців, які безпідставно нараховували бойові доплати підлеглим. Сума збитків державі становить понад 2,6 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Чотирьом правоохоронцям із Донецької області, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим, повідомлено про підозру. Такі нарахування здійснювалися протягом кількох місяців, сума завданих державі збитків сягає понад 2,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам. Правоохоронець залучив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера міжрайонного відділу правоохоронного органу Донецької області.





Як заначили в ДБР, незаконні нарахування здійснювалися впродовж кількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та заходах з відсічі збройної агресії РФ. На цій підставі 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати. Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 2,6 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині командир в/ч безпідставно нараховував "бойові" виплати військовим підрозділу, які не перебували на передовій. Сума завданих збитків сягає понад 3,5 млн грн, - ДБР. ФОТО

Про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191 КК України) та у службовому підробленні (ч. 1, 2 ст. 366 КК України), повідомлено чотирьом правоохоронцям.





Читайте: Видатки держбюджету на виплати військовим у квітні зменшились на 3 мільярди

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладення арешту на майно підозрюваних та відсторонення їх від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запрацював онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.