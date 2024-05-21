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На Донеччині викрито правоохоронців, які безпідставно нараховували бойові доплати підлеглим. Сума збитків державі становить понад 2,6 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Чотирьом правоохоронцям із Донецької області, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим, повідомлено про підозру. Такі нарахування здійснювалися протягом кількох місяців, сума завданих державі збитків сягає понад 2,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам. Правоохоронець залучив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера міжрайонного відділу правоохоронного органу Донецької області.

Безпідставні виплати бойових доплат
Безпідставні виплати бойових доплат

Як заначили в ДБР, незаконні нарахування здійснювалися впродовж кількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та заходах з відсічі збройної агресії РФ. На цій підставі 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати. Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 2,6 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині командир в/ч безпідставно нараховував "бойові" виплати військовим підрозділу, які не перебували на передовій. Сума завданих збитків сягає понад 3,5 млн грн, - ДБР. ФОТО

Про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191 КК України) та у службовому підробленні (ч. 1, 2 ст. 366 КК України), повідомлено чотирьом правоохоронцям.

Безпідставні виплати бойових доплат
Безпідставні виплати бойових доплат

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Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладення арешту на майно підозрюваних та відсторонення їх від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запрацював онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Автор: 

виплати (1041) розтрата (259) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+5
Крадії на крові. А у захисникам Вовчанська дронів не вистачає.
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21.05.2024 14:18
+5
Нічого дивного, поліція України в більшості банальні мусора, злочинне угруповання, чому нафталфновий міністр ще на посаді? Клименка потрібно було гнати ще вчора...Немає довіри до цієї ганебної установи....
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21.05.2024 14:22
+4
Так такого повно і в ЗСУ. Типова ситуація:
Майор, який сидить за 100 км від лінії фронту десь на базі відпочинку зі своїм найближчим оточенням отримують бойові щодня. А бійцям, які на передку, він зараховує бойові тільки коли вони у окопі на нулі - відвели на ротацію на 5 км від 0 - все, бойові вже не рахує...якщо ти не погодишся половину нарахованного цьому майору віддавати.
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21.05.2024 14:22
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Крадії на крові. А у захисникам Вовчанська дронів не вистачає.
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21.05.2024 14:18 Відповісти
Так такого повно і в ЗСУ. Типова ситуація:
Майор, який сидить за 100 км від лінії фронту десь на базі відпочинку зі своїм найближчим оточенням отримують бойові щодня. А бійцям, які на передку, він зараховує бойові тільки коли вони у окопі на нулі - відвели на ротацію на 5 км від 0 - все, бойові вже не рахує...якщо ти не погодишся половину нарахованного цьому майору віддавати.
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21.05.2024 14:22 Відповісти
Высший "пилотаж" это когда офицеры сидят в части за 600 км от линии фронта, ни разу с 2022 года не были не то что на передке! а в зоне боевых действий. И еще и медали за что то получают.
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21.05.2024 14:42 Відповісти
В 600 км от линии фронта могу себе представить заслуженную награду только для летчиков или ПВОшников...
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21.05.2024 17:04 Відповісти
Не угадал. За охрану пустой базы с умершей военной техникой.
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21.05.2024 18:14 Відповісти
Нічого дивного, поліція України в більшості банальні мусора, злочинне угруповання, чому нафталфновий міністр ще на посаді? Клименка потрібно було гнати ще вчора...Немає довіри до цієї ганебної установи....
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21.05.2024 14:22 Відповісти
Ще потрібно у леяких депутатів типу бойового під...а депутата Ляшка запитати як він на папері із своїм тілоохоронцем в окопах сидить, постійно перебуваючи в центрі Києва.
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21.05.2024 14:37 Відповісти
на *** ти трогаєш ляшка? про нього всі вже забули,до того він нічого не краде!
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21.05.2024 15:55 Відповісти
Як це не краде, бойові виплати за перебування в окопі за що отримує?
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22.05.2024 14:09 Відповісти
На Донеччині викрито правоохоронців, які безпідставно нараховували бойові доплати підлеглим. Сума збитків державі становить понад 2,6 млн грн, - ДБР

На то вони і ПРАВООХОРОНЦІ щоб... -така вже у них професія.
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21.05.2024 14:44 Відповісти
Мент - це стан душі. Коли щось не вкрав, місця собі не знаходять.
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21.05.2024 15:13 Відповісти
лють - муть - круть мусора і в Африці мусора!
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21.05.2024 15:53 Відповісти
Дамбас лідірує чи усі області їх підтримали у цій оборутці?
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21.05.2024 19:00 Відповісти
 
 