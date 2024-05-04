УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7027 відвідувачів онлайн
Новини
10 551 14

Запрацював онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Міноборони

забезпечення,виплати,грошове,бойові

У Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором.

Крім того, можна отримати інформацію щодо:

  • порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
  • інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Також читайте: У Міноборони детально роз’яснили, як визначатимуть придатність військовозобов’язаних: Залежно від ступеня порушення функцій

Раніше заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця ЗСУ без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів).

Автор: 

виплати (1034) Міноборони (7307) військовослужбовці (4709)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Виходить, що фактична зарплвтня молодшого лейтенанта - 3500 грн приблизно. Решта - то нібито премії і доплати. Тобто гарантовано ти отримуєш 3500. Решти тебе можуть лишити будь-якої миті за будь-що. Доречі, а як це пов'язується з мінімалкою?
Коротше, самі себе дискредитують ще більше.
показати весь коментар
04.05.2024 18:00
+4
В депутатського онлайн калькулятора не має?
показати весь коментар
04.05.2024 18:28
+1
2910 у рекрута. А как же закон о минимальной оплате???
показати весь коментар
04.05.2024 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виходить, що фактична зарплвтня молодшого лейтенанта - 3500 грн приблизно. Решта - то нібито премії і доплати. Тобто гарантовано ти отримуєш 3500. Решти тебе можуть лишити будь-якої миті за будь-що. Доречі, а як це пов'язується з мінімалкою?
Коротше, самі себе дискредитують ще більше.
показати весь коментар
04.05.2024 18:00 Відповісти
2910 у рекрута. А как же закон о минимальной оплате???
показати весь коментар
04.05.2024 18:52 Відповісти
За нарушение от 10 до 100% премии забирают. Остается чуть больше 100 евро. Окуеть.
показати весь коментар
04.05.2024 18:55 Відповісти
Нет. 1090 грн. Можно находиться в распоряжении. Все остальное - бонусы.
показати весь коментар
04.05.2024 19:14 Відповісти
Потужне забезпечення, 500 доларів)
показати весь коментар
04.05.2024 18:05 Відповісти
Хто розробляв? Ціна розробки?
показати весь коментар
04.05.2024 18:13 Відповісти
В депутатського онлайн калькулятора не має?
показати весь коментар
04.05.2024 18:28 Відповісти
ПВО в зоне боевых действий 30 тыс. доплата. Круто, учитывая, что их первыми пытаются уничтожить.
показати весь коментар
04.05.2024 19:01 Відповісти
Дак це копійки-слуги урода коштують у сотні разів дорожче,а толку як з козла молока.
показати весь коментар
04.05.2024 19:13 Відповісти
Мда... Этот калькулятор очень мотивирует. "3500 грн - это оклад младшего лейтенанта, а 20,000 грн - это "премия".
показати весь коментар
04.05.2024 21:16 Відповісти
а это финты 2003 года: "как ******* военных, что бы пенсию не платить".
показати весь коментар
04.05.2024 21:34 Відповісти
Ну это печально
показати весь коментар
04.05.2024 21:55 Відповісти
пусть теперь на пенсии калькулятор сделают. Половина месячного содержания в расчет пенсии не идет
показати весь коментар
04.05.2024 21:33 Відповісти
А по какому калькулятору рассчитывают ежемесячное пожизненное содержание украинских судей при выходе на пенсию, что она ограничению(!!!!) оказывается не подлежит и вытягивает 5000 баксов и более, т.е. около 60 минималок????....Так им сразу и Герой Украины нужно присваивать и еще плюс три минималки - по-другому никак!? Страна диковинок!
показати весь коментар
04.05.2024 21:36 Відповісти
 
 