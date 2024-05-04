Запрацював онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Міноборони
У Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором.
Крім того, можна отримати інформацію щодо:
- порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
- інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їхніх сімей.
Раніше заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця ЗСУ без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів).
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