Заработал онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Кроме того, можно получить информацию относительно:

порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;

единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

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Ранее заместитель министра обороны оценил стоимость содержания одного бойца ВСУ без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов).