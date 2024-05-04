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Заработал онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ, - Минобороны

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В Министерстве обороны Украины запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Кроме того, можно получить информацию относительно:

  • порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;
  • единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
  • других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

Читайте также: В Минобороны подробно разъяснили, как будут определять пригодность военнообязанных: В зависимости от степени нарушения функций

Ранее заместитель министра обороны оценил стоимость содержания одного бойца ВСУ без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов).

Автор: 

выплаты (642) Минобороны (9288) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+5
Виходить, що фактична зарплвтня молодшого лейтенанта - 3500 грн приблизно. Решта - то нібито премії і доплати. Тобто гарантовано ти отримуєш 3500. Решти тебе можуть лишити будь-якої миті за будь-що. Доречі, а як це пов'язується з мінімалкою?
Коротше, самі себе дискредитують ще більше.
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04.05.2024 18:00
+4
В депутатського онлайн калькулятора не має?
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04.05.2024 18:28
+1
2910 у рекрута. А как же закон о минимальной оплате???
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04.05.2024 18:52
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Виходить, що фактична зарплвтня молодшого лейтенанта - 3500 грн приблизно. Решта - то нібито премії і доплати. Тобто гарантовано ти отримуєш 3500. Решти тебе можуть лишити будь-якої миті за будь-що. Доречі, а як це пов'язується з мінімалкою?
Коротше, самі себе дискредитують ще більше.
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04.05.2024 18:00 Ответить
2910 у рекрута. А как же закон о минимальной оплате???
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04.05.2024 18:52 Ответить
За нарушение от 10 до 100% премии забирают. Остается чуть больше 100 евро. Окуеть.
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04.05.2024 18:55 Ответить
Нет. 1090 грн. Можно находиться в распоряжении. Все остальное - бонусы.
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04.05.2024 19:14 Ответить
Потужне забезпечення, 500 доларів)
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04.05.2024 18:05 Ответить
Хто розробляв? Ціна розробки?
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04.05.2024 18:13 Ответить
В депутатського онлайн калькулятора не має?
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04.05.2024 18:28 Ответить
ПВО в зоне боевых действий 30 тыс. доплата. Круто, учитывая, что их первыми пытаются уничтожить.
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04.05.2024 19:01 Ответить
Дак це копійки-слуги урода коштують у сотні разів дорожче,а толку як з козла молока.
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04.05.2024 19:13 Ответить
Мда... Этот калькулятор очень мотивирует. "3500 грн - это оклад младшего лейтенанта, а 20,000 грн - это "премия".
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04.05.2024 21:16 Ответить
а это финты 2003 года: "как ******* военных, что бы пенсию не платить".
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04.05.2024 21:34 Ответить
Ну это печально
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04.05.2024 21:55 Ответить
пусть теперь на пенсии калькулятор сделают. Половина месячного содержания в расчет пенсии не идет
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04.05.2024 21:33 Ответить
А по какому калькулятору рассчитывают ежемесячное пожизненное содержание украинских судей при выходе на пенсию, что она ограничению(!!!!) оказывается не подлежит и вытягивает 5000 баксов и более, т.е. около 60 минималок????....Так им сразу и Герой Украины нужно присваивать и еще плюс три минималки - по-другому никак!? Страна диковинок!
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04.05.2024 21:36 Ответить
 
 