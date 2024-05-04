Заработал онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ, - Минобороны
В Министерстве обороны Украины запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Кроме того, можно получить информацию относительно:
- порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;
- единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
- других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.
Ранее заместитель министра обороны оценил стоимость содержания одного бойца ВСУ без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов).
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