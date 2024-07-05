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Незаконно выдавали "боевые" и присвоили более 2 млн грн: Чиновники воинской части на Донетчине предстанут перед судом, - ГБР

Незаконні виплати

Досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Донетчины и его четырех подчиненных, которые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты "боевых", завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, должностные лица разработали преступную схему получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения. Подозреваемые включили в списки для выплат военнослужащих части, которые фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

В течение 6 месяцев десяти военнослужащим в разный период безосновательно начислялось по 100 тысяч гривен. Большую часть средств, якобы как благотворительную помощь для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Таким образом, в период с марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти 3,5 млн грн, из которых 2 млн 64 тыс. грн "получили" командир части и его сообщники.

Также смотрите: В Донецкой области разоблачены правоохранители, которые безосновательно начисляли боевые доплаты подчиненным. Сумма ущерба государству составляет более 2,6 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР разоблачили преступную схему, провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.

Сообщается, что командир воинской части и трое его подчиненных обвиняются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, еще одна участница преступной схемы обвиняется в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупка некачественной амуниции для ВСУ: экс-чиновникам Минобороны Шаповалову и Хмельницкому грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР

Как отмечается, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

выплаты (658) растрата (244) ГБР (3047)


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Топ комментарии
+2
ПЕРЕВІРЯТИ ПОТРІБНО ВСІ ЧАСТИНИ... БО ЦЕ НЕ ПЕРША СПРАВА...ВІЙСЬКОВІ РОЗПОВІДАЮТЬ, ЩО В НАКАЗИ ПРО БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ, ЗАПИСУЮТЬ ІНШІ ПРІЗВИЩА. ОСІБ, ЯКІ ВІДСУТНІ В ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ...МОЖЛИВО ЦЕ ЯКАСЬ РІЛНЯ КОМАНДИРІВ-КЕРІВНИКІВ..
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05.07.2024 12:50 Ответить
+1
Вже понад десяток таких новин прл різні частини.
Час настав створювати повноцінну правоохоронну військову структуру де мають бути і свої слідаки і свій карний розшук і свій відділ по боротьбі з економічною злочининністю, а не тільки поліція, і знов повторюсь, в структурі міністерства юстиції.
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05.07.2024 12:37 Ответить
+1
А про резнікова яйця, та інших скільки новин було?
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05.07.2024 12:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вже понад десяток таких новин прл різні частини.
Час настав створювати повноцінну правоохоронну військову структуру де мають бути і свої слідаки і свій карний розшук і свій відділ по боротьбі з економічною злочининністю, а не тільки поліція, і знов повторюсь, в структурі міністерства юстиції.
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05.07.2024 12:37 Ответить
А про резнікова яйця, та інших скільки новин було?
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05.07.2024 12:41 Ответить
Караван лаєт,а собака своє робить.(с)
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05.07.2024 12:48 Ответить
В тому і справа, що все спустили на гальмах, підприкриттям дск і держтаємницею.
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05.07.2024 12:57 Ответить
Більше відділів і структур ≠ менше крадівництва. Скоріше навпаки.
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05.07.2024 12:49 Ответить
З одного боку ви праві, але конкретно в цьому ні. Військо це структура яка має купу обмежень виправданих, щодо отримання інформації. Тому це єдиний вихід аби там навести лад.
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05.07.2024 12:59 Ответить
Що саме змінить додаткова структура, крім більшого проїдання бюджету... ДБР має доступ до всього... було б бажання... чи у військовому суді будуть не ті самі судді
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05.07.2024 14:20 Ответить
Прочитайте як все влаштовано в країнах НАТО і США. Це ж не моя вигадка.
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05.07.2024 14:31 Ответить
Ларра, так тама в тех структурах работают натовцы и мереканцы, а у нас будут работать те же взяточники... (предположение)
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05.07.2024 14:44 Ответить
В країнах Нато та Сша суд то є суд а не хто більше занесе той і правий
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05.07.2024 17:07 Ответить
ПЕРЕВІРЯТИ ПОТРІБНО ВСІ ЧАСТИНИ... БО ЦЕ НЕ ПЕРША СПРАВА...ВІЙСЬКОВІ РОЗПОВІДАЮТЬ, ЩО В НАКАЗИ ПРО БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ, ЗАПИСУЮТЬ ІНШІ ПРІЗВИЩА. ОСІБ, ЯКІ ВІДСУТНІ В ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ...МОЖЛИВО ЦЕ ЯКАСЬ РІЛНЯ КОМАНДИРІВ-КЕРІВНИКІВ..
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05.07.2024 12:50 Ответить
слухами повниться земля: кажуть, що це досить поширена "практика"...
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05.07.2024 13:00 Ответить
 
 