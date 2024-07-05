Незаконно выдавали "боевые" и присвоили более 2 млн грн: Чиновники воинской части на Донетчине предстанут перед судом, - ГБР
Досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Донетчины и его четырех подчиненных, которые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты "боевых", завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, должностные лица разработали преступную схему получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения. Подозреваемые включили в списки для выплат военнослужащих части, которые фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.
В течение 6 месяцев десяти военнослужащим в разный период безосновательно начислялось по 100 тысяч гривен. Большую часть средств, якобы как благотворительную помощь для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.
Таким образом, в период с марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти 3,5 млн грн, из которых 2 млн 64 тыс. грн "получили" командир части и его сообщники.
Работники ГБР разоблачили преступную схему, провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.
Сообщается, что командир воинской части и трое его подчиненных обвиняются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Кроме того, еще одна участница преступной схемы обвиняется в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
Как отмечается, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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Час настав створювати повноцінну правоохоронну військову структуру де мають бути і свої слідаки і свій карний розшук і свій відділ по боротьбі з економічною злочининністю, а не тільки поліція, і знов повторюсь, в структурі міністерства юстиції.