Незаконно выдавали "боевые" и присвоили более 2 млн грн: Чиновники воинской части на Донетчине предстанут перед судом, - ГБР

Досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Донетчины и его четырех подчиненных, которые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты "боевых", завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, должностные лица разработали преступную схему получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения. Подозреваемые включили в списки для выплат военнослужащих части, которые фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

В течение 6 месяцев десяти военнослужащим в разный период безосновательно начислялось по 100 тысяч гривен. Большую часть средств, якобы как благотворительную помощь для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Таким образом, в период с марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти 3,5 млн грн, из которых 2 млн 64 тыс. грн "получили" командир части и его сообщники.

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Работники ГБР разоблачили преступную схему, провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.

Сообщается, что командир воинской части и трое его подчиненных обвиняются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, еще одна участница преступной схемы обвиняется в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

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Как отмечается, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.