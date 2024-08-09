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13 років тюрми отримав інформатор окупантів, який "зливав" артпозиції ЗСУ під Покровськом, - СБУ

Зливав артпозиції ЗСУ під Покровськом

Зловмисник "зливав" агресору місця базування Сил оборони на Донеччині. Найбільше агресора цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій артилерії ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як колаборант збирав дані

Для отримання розвідданих ворожий поплічник автостопом об’їжджав прифронтові селища району, де приховано фіксував геолокації українських військ.

Після кожної вилазки він дистанційно "звітував" російській розвідці через "зв’язкових" – декількох бойовиків окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті.

Для передачі розвідданих використовував голосові повідомлення в популярному месенджері.

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Зазначається, що контррозвідка СБУ затримала колаборанта у результаті спецоперації в Покровському районі у травні цього року.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який з власної ініціативи вийшов на розвідку РФ через прокремлівські телеграм-канали.

Під час обшуку в його помешканні вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

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За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формування держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ) і призначив 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12774) зливання інформації (71) ЗСУ (7500) Покровськ (605)


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ще один маладагвардєєц. Кучно сьогодні пішли.
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09.08.2024 16:33 Відповісти
Ці закони зелені тварюка писали? За це тільки знищення, за підпал авто, за люба зраду, яка несе загрозу військовим. Кажу і казав, поки будуть зелєпадлюк при владі- це катастрофа Україні.
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09.08.2024 16:37 Відповісти
Дєрьмак фсбшна повія , шість років вже всі знають ху із ху, американці у все горло кричали, сіпата падлюка пересварила зі всіма союзниками , доказів що це зрадники више даху, всісудді продажні працюють на дєрьмака... Але надія на перемогу є...метамарфоза. Спершу треба вбити дракон у своїй країні, а там і кацапи вже -пів біди.
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09.08.2024 17:03 Відповісти
А чому ВР, яка зараз у відпустці, не приймає для ось таких колаборантів,число яких не зменшується, СМЕРТНУ КАРУ???За чий кошт його будуть утримувати в тюрмі?За кошти платників податків,а давайте за кошт ze лених ублюдків.
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09.08.2024 16:58 Відповісти
А головного фсбешного агента який сидить в ОПі коли за зад візьмете? Чи це ''священна корова'' хрінпіду?
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09.08.2024 17:15 Відповісти
 
 