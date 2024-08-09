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Обмеження доступу до YouTube у Росії свідчить про невпевненість влади у легітимності своїх дій, - Держдеп

Держдеп про обмеження доступу до YouTube у Росії

У Державному департаменті США вважають, що обмеження доступу до YouTube у Росії свідчить про те, що Москва не має впевненості у легітимності своїх дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Держдепу Метью Міллер.

"Ми бачили, як Росія діяла протягом деякого часу і... прискореними темпами після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. І те, що вони зробили, це намагання і послідовне припинення здатності російським громадянам отримувати доступ до інформації про те, що робить їхній уряд", - сказав Міллер.

Він додав, що Вашингтон і надалі засуджує утиски свободи слова в РФ.

"Ми продовжуємо закликати Кремль припинити блокувати доступ до інформації для власного народу. І, як ми вже говорили раніше, це не зовсім ознака впевненості в легітимності ваших операцій, коли ви пригнічуєте можливість своїх власних громадян отримати доступ до інформації про ці операції".

Нагадаємо, напередодні російські служби інтернет-моніторингу повідомили про масовий збій у доступності відеохостингу YouTube.

Раніше повідомлялось, що у Росії почали блокувати доступ до YouTube.

YouTube є одним із останніх великих майданчиків, де зберігається свобода слова в російському інтернеті, де продовжують розміщуватися матеріали противників Кремля, які були в основному видалені з інших популярних у Росії соціальних мереж.

Автор: 

YouTube (232) Держдепартамент США (1613) росія (64935)


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Топ коментарі
+14
Жоден фейковий кацапський опозиціонер не приїхав у звільнену від путєна частину курської області щоб закликати до боротьби з режимом.ще раз засвідчивши що вони-це купка балаболів,аферистів та агентів ФСБ.
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09.08.2024 17:53
+7
Та воно взагалі свіжчить про невпевненність кацапів у САМИХ СЕБЕ.... ...Просто здохнуть вони повинні самі, без допомоги світу
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09.08.2024 17:49
+4
Чому тим свиням досі не відключили усі продукти гугл, плеймаркет, апстор?
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09.08.2024 18:06
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Та воно взагалі свіжчить про невпевненність кацапів у САМИХ СЕБЕ.... ...Просто здохнуть вони повинні самі, без допомоги світу
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09.08.2024 17:49 Відповісти
Слухав інтерв'ю колишнього депутата держдупи рф Пономарьова і не повірив що це він. Інтервю йшло УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
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09.08.2024 19:59 Відповісти
Тоб то,якщо у нас почнуться розмови про блокування телеграмма, то теж можна вважати, що влада невпевненна в своїх діях?
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09.08.2024 17:50 Відповісти
Жоден фейковий кацапський опозиціонер не приїхав у звільнену від путєна частину курської області щоб закликати до боротьби з режимом.ще раз засвідчивши що вони-це купка балаболів,аферистів та агентів ФСБ.
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09.08.2024 17:53 Відповісти
Давно ясно - хароші...ну і т.д.
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09.08.2024 17:55 Відповісти
а що дивного? Пригадай Гадю Спальченко якой вона пришваркнутой повернулася із полону ФСБ. І до речі - вона в буцегарні нібито голодала

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09.08.2024 18:07 Відповісти
А де зараз це зголодніле гівно?
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09.08.2024 18:16 Відповісти
Свідки кажуть, що було так:
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09.08.2024 18:27 Відповісти


Не в правовую звісно ж, але хто з вас сам туди зараз наважиться поїхати?
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09.08.2024 19:14 Відповісти
від тепер де будуть росіянци Золкіна про своїх "хлопчаків" в труселях?
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09.08.2024 18:02 Відповісти
Чому тим свиням досі не відключили усі продукти гугл, плеймаркет, апстор?
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09.08.2024 18:06 Відповісти
Обмеження доступу в YouTube якось дивно збіглося з атакою на Курську область. Напевно кремляді бояться що мамки побачать своїх розстріляних хрящів та полонених мальчиків в трусіках і вони почнуть стукати по каструлям. Шумно ж буде плєшивому від того стуку.
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09.08.2024 18:13 Відповісти
Какой хрящ, под Курском? Не было у нас никогда сына Ванечки
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09.08.2024 18:21 Відповісти
РЮЗЬКИЙ ЮТУБ

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09.08.2024 18:15 Відповісти
В дєдів ютуба не було.Ютуб-це не скрепно.Хто лазить в Ютуб-треба давати 25 років лагерів,щоб було кому вілновлювати Бєломорканал,на якому на дня прорвало шлюзи.Дєди строілі Бєломорканал-можем повторіть
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09.08.2024 18:16 Відповісти
Меньше в комментах будет трехцветной мрази
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09.08.2024 18:26 Відповісти
А про обмеження доступу українців до вільних від керування владою СМІ, Держдеп нічого не бажає сказати?
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09.08.2024 18:56 Відповісти
Напевно, не має для цього приводу.
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09.08.2024 19:35 Відповісти
А Ограничение доступа к yTelegramm НЕ свидетельствует о неуверенности зелёной власти в легитимности своих действий ?
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09.08.2024 20:20 Відповісти
а зачем червям интернет,сотовая связь,соременные блага цивилизации?!их удел-это каменный век!
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09.08.2024 22:06 Відповісти
 
 