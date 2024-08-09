Обмеження доступу до YouTube у Росії свідчить про невпевненість влади у легітимності своїх дій, - Держдеп

У Державному департаменті США вважають, що обмеження доступу до YouTube у Росії свідчить про те, що Москва не має впевненості у легітимності своїх дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Держдепу Метью Міллер.

"Ми бачили, як Росія діяла протягом деякого часу і... прискореними темпами після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. І те, що вони зробили, це намагання і послідовне припинення здатності російським громадянам отримувати доступ до інформації про те, що робить їхній уряд", - сказав Міллер.

Він додав, що Вашингтон і надалі засуджує утиски свободи слова в РФ.

"Ми продовжуємо закликати Кремль припинити блокувати доступ до інформації для власного народу. І, як ми вже говорили раніше, це не зовсім ознака впевненості в легітимності ваших операцій, коли ви пригнічуєте можливість своїх власних громадян отримати доступ до інформації про ці операції".

Нагадаємо, напередодні російські служби інтернет-моніторингу повідомили про масовий збій у доступності відеохостингу YouTube.

Раніше повідомлялось, що у Росії почали блокувати доступ до YouTube.

YouTube є одним із останніх великих майданчиків, де зберігається свобода слова в російському інтернеті, де продовжують розміщуватися матеріали противників Кремля, які були в основному видалені з інших популярних у Росії соціальних мереж.