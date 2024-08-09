Росіяни обстріляли село Ізюмське на Харківщині: загинув чоловік

Внаслідок ворожих ударів по Харкову та області 9 серпня загинув мирний мешканець, ще один дістав поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 9 серпня близько 15:20 ЗС РФ здійснили обстріл с. Ізюмське Борівської СТГ. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни завдали удару по закладу освіти в Харкові, є постраждалий (оновлено)

Також у прокуратурі уточнили дані щодо сьогоднішнього обстрілу Харкова: "Приблизно о 15:25 війська РФ завдали авіаудар по Київському району м. Харкова. Пошкоджено будівлю закладу вищої освіти. Дістав тримав поранення 67-річний охоронець, його госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК.