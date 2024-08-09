Росіяни завдали удару по закладу освіти в Харкові, є постраждалий (оновлено)

Російські війська завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів!



Харків: перебувайте в укриттях", - написав він.

Також дивіться: Рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 11 загиблих і 37 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначив Харківський міський голова, за попередньою інформацією, удар прийшовся по близькому передмістю.

"Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів" - наголосив він.

Оновлена інформація щодо обстрілу

За уточненою інформацією, ворог ударив по одному із закладів середньої освіти у межах міста.

"Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо", - додав Терехов.

Як пізніше повідомив Синєгубов, ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова.

Пошкоджена будівля одного з вишів. Попередньо: один постраждалий.

Зазначається, що екстрені служби продовжують огляд.