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Росіяни завдали удару по закладу освіти в Харкові, є постраждалий (оновлено)

Вибух

Російські війська завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів!

Харків: перебувайте в укриттях", - написав він.

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Як зазначив Харківський міський голова, за попередньою інформацією, удар прийшовся по близькому передмістю.

"Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів" - наголосив він.

Оновлена інформація щодо обстрілу

За уточненою інформацією, ворог ударив по одному із закладів середньої освіти у межах міста.

"Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо", - додав Терехов.

Як пізніше повідомив Синєгубов, ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова.

Пошкоджена будівля одного з вишів. Попередньо: один постраждалий.

Зазначається, що екстрені служби продовжують огляд.

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563)


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Фіни спокійно можуть повертати свої землі взад. Кацапйо зосереджене на Донбасі. Та і японці можуть прилаштуватись ззаду. Німцям же пропоную забрати багатостраждальний Калінінград, німецьку територію заболочену московськими цапами.
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09.08.2024 15:38 Відповісти
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09.08.2024 15:40 Відповісти
Сколько км осталось до Курска?

Может пора ипануtь !?
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09.08.2024 15:43 Відповісти
По Харькову? Та и ночью вчера в 23ч. И утром было по окраине города. И неделю назад. И в прошлом году и позапрошлом.
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09.08.2024 15:46 Відповісти
Як мер міста Харкова Тєрєхов 25 лютого 2022 р хотів здавати Харків кацапам переговорами -

https://www.youtube.com/watch?v=hkDRqG2VDYc
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09.08.2024 20:38 Відповісти
 
 