Росіяни завдали удару по закладу освіти в Харкові, є постраждалий (оновлено)
Російські війська завдали ударів по Харкову.
Про це повідомив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів!
Харків: перебувайте в укриттях", - написав він.
Як зазначив Харківський міський голова, за попередньою інформацією, удар прийшовся по близькому передмістю.
"Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів" - наголосив він.
Оновлена інформація щодо обстрілу
За уточненою інформацією, ворог ударив по одному із закладів середньої освіти у межах міста.
"Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо", - додав Терехов.
Як пізніше повідомив Синєгубов, ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова.
Пошкоджена будівля одного з вишів. Попередньо: один постраждалий.
Зазначається, що екстрені служби продовжують огляд.
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