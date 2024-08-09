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Новини Війна
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Рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 14 загиблих і 43 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 серпня 2024 року, російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, на місці виникла пожежа. Відомо про 14 загиблих та 43 поранених. 

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про удар по місту підтвердив Суспільне Донбас начальник МВА Сергій Горбунов.

Також читайте: Рашисти вдарили по приватному сектору в Костянтинівці: дві людини загинули. ФОТО

Згодом голова ОП Андрій Єрмак опублікував світлину з наслідками удару по Костянтинівці.

удар по Костянтинівці

Як зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, щонайменше 7 людей поранені - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.

"Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - каже очільник регіону.

Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

Оновлена інформація

За даними ОВА, станом на 12:40 9 серпня через удар по місту 2 загиблих і 17 поранених.

"Така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває", - інформує Філашкін.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що зросла кількість загиблих та поранених після удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Наразі відомо про 4 загиблих, 24 поранених.

Станом на 13:48 глава ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу 45 осіб постраждали - 35 поранено, а 10 загинули. Ліквідовано пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м.

Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше ніж десяток автомобілів.

Читайте: Зеленський про удар РФ по супермаркету в Костянтинівці: 9 загиблих, 24 поранених. Люди під завалами (оновлено). ВIДЕО

За даними МВС, станом на 15:00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених.

"Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-38. У момент атаки поруч перебувало багато людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі. На місці працюють усі профільні служби. Повна інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється", - йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕННЯ: О 17:01 МВС написали, що кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 12. Також відомо про 44 поранених людей. На місці продовжують працювати необхідні служби.

ОНОВЛЕННЯ: В Офісі Генпрокурора повідомили, що вже відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки.

Автор: 

обстріл (28250) пожежа (4311) Костянтинівка (260)


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Топ коментарі
+55
этА так по-узки, по-скрепному, по-кацапско-людоедски.. - разбомбить базар с гражданскими "в отместку" за уничтоженый реальный "военный аэродром в Липецке-крыму-ростове..."... кацапы - не люди.. они постоянно об этом напоминают.. "привет" кацапам-хвойдам ***** карамурзам-яшиным...
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09.08.2024 12:42
+46
"Згодом голова ОП Андрій Єрмак опублікував світлину з наслідками удару по Костянтинівці." - Андрій Пєрдак опіблікував наслідки своїх Оманських договорняків.
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09.08.2024 12:26
+42
https://x.com/boris0630

Друг человека



https://x.com/boris0630

@boris0630


Украина уничтожила две военных колонны ВС РФ Россия ударила ракетами по супермаркету с гражданскими в Константиновке Все,что надо знать о путинском стадобыдлофашизме
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09.08.2024 13:04
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Взагалі Костянтинівку обстрілюють мало не щодня...
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09.08.2024 12:22 Відповісти
Заради об"єктивності - б"ють скоріш за все з Донецьку, костянтинівці дууже заздрили донетчанам, бо ті мали подвійні виплати, працювали і в "динири" і в українських організаціях - ну ось ті і віддячили.
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09.08.2024 14:34 Відповісти
"Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії Джерело:

це 57 км. яка ствольна з Донецька дістане? Бахмут, Торецьк, Час Яр - звідти достануть
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09.08.2024 15:07 Відповісти
"Згодом голова ОП Андрій Єрмак опублікував світлину з наслідками удару по Костянтинівці." - Андрій Пєрдак опіблікував наслідки своїх Оманських договорняків.
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09.08.2024 12:26 Відповісти
Пердак це влучно
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09.08.2024 15:06 Відповісти
Так це саме Єрмак злив фото для кацапської пропаганди фото на якому автівки військових...?
Я не здивований
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09.08.2024 17:42 Відповісти
☹️😠🤝
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09.08.2024 18:10 Відповісти
братан, вже не перший рік, там ще в березні 23 року ********* плотно почали.
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09.08.2024 12:26 Відповісти
Твари решили отыграться на мирном населении. Может нам тоже касетными бомбами накрыть Суджу, Курск и другие рашиские города?
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09.08.2024 12:36 Відповісти
Вони просто знищують Україну. Ну звісно - якщо не подіх в Курській області - війна б закінчилася
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09.08.2024 14:16 Відповісти
Ми не вони! I нiколи не будет таким, а як що, то вже не буде украiнцiв....🤔😠
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09.08.2024 18:17 Відповісти
этА так по-узки, по-скрепному, по-кацапско-людоедски.. - разбомбить базар с гражданскими "в отместку" за уничтоженый реальный "военный аэродром в Липецке-крыму-ростове..."... кацапы - не люди.. они постоянно об этом напоминают.. "привет" кацапам-хвойдам ***** карамурзам-яшиным...
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09.08.2024 12:42 Відповісти
Це те село де в 2014-15 році влаштовували марші проти наших військових?
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09.08.2024 12:47 Відповісти
Саме так. Заради юридичної справедливості, це місто. Але так, там у 2014 році масово виходили завезені у свій час нащадки мордви і малароси та горланили "путів ввєді вайска". Місцеві колобаранти організовували "рєфєрєндум". Місцеві мусора масово переходили на бік ворога.
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09.08.2024 12:55 Відповісти
А я все гадаю, чому це верхня частина будівлі оформлена у кольори аквафрешу.
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09.08.2024 18:40 Відповісти
Також цікаво чому пофарбований в парашний аквафреш. Це хіба не пропаганда рашизму на території України?
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11.08.2024 09:10 Відповісти
эт там перед выходом в город військових инструктируют что б вечером по-одному не ходили
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09.08.2024 14:28 Відповісти
Ого, нiчого собi...🙄☹️😠
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09.08.2024 18:21 Відповісти
Шкода що нема механізму депортацій! Бо Европа закукаріка про коричнєві лінії та права гуманоїдів!!!
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09.08.2024 16:39 Відповісти
Яковенко в Києві чи на Волині набагато більше ждунячої черні ніж там, тому що донеччани знають що таке узькій мір
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10.08.2024 09:51 Відповісти
Не мели дурниць. "...тому що донеччани знають що таке узькій мір" Ти це серйозно чі просто з бодуна?
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10.08.2024 13:41 Відповісти
Ермак?????
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09.08.2024 12:58 Відповісти
https://x.com/boris0630

Друг человека



https://x.com/boris0630

@boris0630


Украина уничтожила две военных колонны ВС РФ Россия ударила ракетами по супермаркету с гражданскими в Константиновке Все,что надо знать о путинском стадобыдлофашизме
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09.08.2024 13:04 Відповісти
Super!
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09.08.2024 19:33 Відповісти
Місцеві ще не волають, що це "укропи" їх обстріляли?
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09.08.2024 13:07 Відповісти
Отож і я думаю , чому відос без звуку...
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09.08.2024 13:30 Відповісти
Об"єктивно не жаль. Тому що в 2014 році, як тільки почалась війна, Порошенко оголошував ДЕВ"ЯТЬ! хвиль евакуацій з тих зон , які діставались ворожим вогнем. Людоньки, ДЕВ"ять!!!Можна було очистити всю територію Донецької і Луганської області і дати можливість українській армії воювати, бомбардувати, знищувати. Могли виїхати всі , і мертві, і живі. А ці росгадячі, як назло нам, залишились зустрічати руський мір. От тепер зустрічають.
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09.08.2024 13:07 Відповісти
Після голодомору 1931-1933 років йоська сралін туди ешелонами завозив кацапів з уралу поволжжя та сибіру. Після тих регіонів де м'яко кажучи не дуже пристосованих до нормального життя кацапи себе почували як в раю. Добре їли та плодились як саранча. Звісно, що сьогоденні мешканці в цьому не винні. Але гени їх завжди повертали до кацапщини. Тому вони там і залишаються. Там майже у 90 відсотків жителів так чи інакше коріння з кацапстану.
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09.08.2024 17:26 Відповісти
а ще в 70 були хвилі переселенців з росії на донбас піднімати єкономіку на новітні і модернузовані підприємства-їм давали квартири за пів року а місцеві стояли в чергах по 10-15 років.вот чого вони були за срузкий мір у 2014 році.
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09.08.2024 18:08 Відповісти
Населення Маріуполя за рік збільшилось вдвічі. Це про саранчу. Туди заселили лише кацапів. Але нехай. Чому ми, такі добрі і пухнасті, дозволили цьому залєтєвшому до нас бидлу знущатись з нашої мови і ненавидіти її і реготати з неї? Вони все життя писали своїм родичам, що живуть среді бандеровцев, але непогано жили, еге ж? Народіну не хотіли взад. А от тепер вони всрались нам в душу. Тому нікого там не жаль. Ні тих, що мовчали, ні тих, що іржали.
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09.08.2024 19:19 Відповісти
Під час совка марно було щось дозволяти чи не дозволяти, а після його розпаду спочатку всі були зайняті питанням чим прогодувати сім'ю було не до того. А потім вже пізно було. Українців там вже було меншість, кацапи розплодились як саранча по південному сходу. А коли почали проростати ростки справедливості тут кацапи почали волати шо їх уШШімляють ну далі ви все знаєте.
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09.08.2024 20:49 Відповісти
На жаль все це правда на 100 %.
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10.08.2024 01:14 Відповісти
Детей тебе тоже не жаль?
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09.08.2024 17:36 Відповісти
Батьки відповідальні за своїх дітей. Майже щодня проходить евакуація з тих зон. Якщо батьки вважають, що діти можуть жити в тому пеклі, то я їм суддя?
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09.08.2024 19:14 Відповісти
А тобі тільки тих дітей жаль? А не жаль тобі 548 дітей яких вбили кацапи та 1899 яких вони зробили каліками? А скільки дітей були згвалтовані кацапорилим стадом?
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09.08.2024 20:55 Відповісти
Тобто, українській армії, якої по факту практично не було, заважали воювати жителі Костянтинівки? Так, Таня? "Високо сіжу, далєко гляжу" з Німеччини?
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09.08.2024 17:57 Відповісти
Запитай у Порошенка, якщо сам забув. Яка була ціль евакуації з тих зон? Кацапи постійно прикривались місцевим населенням і сиділо за їхніми задами. Вони бомбили сквери, щоб ті дурачки волали на російське ТБ, що їх вбивають українці. Всі ці фактори Плюс неможливість працювати українській армії виплили в заклик Порошенка евакуюватись. Порошенко волав, що їдьте, бо ваші діти сидітимуть в підвалах. Почули? Ага, по своєму лише. Тому ждунів русмірка не жаль.
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09.08.2024 19:09 Відповісти
Берегите себя,не расслабляйтесь при тревогах. Свинособаки будут мстить за курск.....
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09.08.2024 13:08 Відповісти
Сумчанам та областi орки розслабитись не дають-сутками тривога та постiйно смартфон волае, що летять каби-ховайтесь хто може...
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09.08.2024 18:31 Відповісти
Навіщо вони приліпили аквафреш на свій фасад? Дивні люди. Чи це не лікується?
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09.08.2024 13:30 Відповісти
ні, не лікується
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09.08.2024 14:34 Відповісти
Кольори перевернуті, це означає смерть, біда а не аквафреш. Тролінг. Згадайте Рєпіна "Бурлаки на Волзі", там також прапор перевернутий.
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09.08.2024 16:28 Відповісти
От і прилетіло по прапорчику...
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09.08.2024 18:05 Відповісти
Треба щось міняти в міжнародному законодавстві - кровожерливі нації мають знищуватись всім світом.
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09.08.2024 13:37 Відповісти
А хто сказав , що весь світ сам не такий ?
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09.08.2024 14:01 Відповісти
Окрім косорилих таких більше не спостерігається. Останній був Гітлер сто років тому...
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09.08.2024 14:33 Відповісти
вы кацапы...
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09.08.2024 14:58 Відповісти
Біснуються підари смердючі через втрати в Курській області.
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09.08.2024 14:18 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів проти мирного населення ,схоже цим виродкам приносить задоволення воювати з мирними громадянами. Будь ти проклята фашиська терористична росія на віки ,путін **** коли ти вже здохнеш.
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09.08.2024 14:21 Відповісти
Ця трагедія та інші трагічні наслідки вина одного зрадника...
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09.08.2024 14:24 Відповісти
Та цілого населення рф-Z-кубла!!!

Нема там розділення на "хароших узкіх" та злого колективного прутіна. Всі винні, хто не чинив спротив тоталітаризму!!!!!
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09.08.2024 14:36 Відповісти
А можна детальніше з цього місця?
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09.08.2024 18:53 Відповісти
Поки Народні Республіки не будуть стверджені на 70+ км від наших кордонів, арта і гради будуть прилітати, нажаль орда воює тільки так🤬

Це до зойків_ярославни , що начебто Похід Туарегів це авантюра і "на Данбасє всьо плохо, там нада било біть"
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09.08.2024 14:35 Відповісти
на Донбасі буде багато роботи для Ф-16 та партизан, це зрозуміло. А от Народні Республіки ( звільнення їх від влади мордору) це удар по логістиці, по резервам ворога, по його економіці, по пропаганді та зв'язку, по рокадним дорогам, по можливостям ианеврувати, по мобілізаційному потенціалу, по розміщенню зони ПВО, по розміщення аеродромів і арти , ну і по бойовому духу звісно ж!!!
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09.08.2024 14:40 Відповісти
Ми узькіє йдемо до кінця, у жагі звільнення людей Донбаса від нацистів, тварі кончені.
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09.08.2024 14:35 Відповісти
Царство Небесне загиблим. Мешканці Донецької області гинуть кожного дня, без оголошення жалоб, без широкого суспільного розголосу. Кривава помста вбивцям!
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09.08.2024 15:21 Відповісти
У меня был похожий случай в Мариуполе на 6 день войны. Зашёл супермаркет Метро и в этот момент у входа стали рваться грады. Полежал у стены и бежать.
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09.08.2024 15:46 Відповісти
🥺😢
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09.08.2024 18:37 Відповісти
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09.08.2024 16:19 Відповісти
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏🥀
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09.08.2024 18:38 Відповісти
"Хотят лі русскіє войни?"- спитав москаль у Сатани. Відповідає Сатана: "Де є москаль - там є война..."
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09.08.2024 17:27 Відповісти
Це помста за розбиту колону, вже замічено після якихось розбитих колон, чі якихось разових великих втрат, вони б'ють по цивільній інфраструктурі в виді помсти, так шо ходити в людині міста небезпечно.
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09.08.2024 17:44 Відповісти
На 11 році війне немає у нас обов'язкового правила під час тривоги виганяти людей з маркетів та ще й в в бомбосховища, бо треба ж робити касу а будувати сховища жаба давить.
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09.08.2024 18:13 Відповісти
от навіщо виставляти фото військових авто ? щоб кацапськи воєнкори голосніше гавкали що нацисти ховаються в цивільних спорудах ?
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09.08.2024 18:20 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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09.08.2024 22:00 Відповісти
"путен, введи войска"... ну і ввів.
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10.08.2024 05:23 Відповісти
 
 