Рашисти вдарили по супермаркету в Костянтинівці: 14 загиблих і 43 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 серпня 2024 року, російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, на місці виникла пожежа. Відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про удар по місту підтвердив Суспільне Донбас начальник МВА Сергій Горбунов.

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Згодом голова ОП Андрій Єрмак опублікував світлину з наслідками удару по Костянтинівці.

Як зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, щонайменше 7 людей поранені - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.

"Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - каже очільник регіону.







Оновлена інформація

За даними ОВА, станом на 12:40 9 серпня через удар по місту 2 загиблих і 17 поранених.

"Така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває", - інформує Філашкін.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що зросла кількість загиблих та поранених після удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Наразі відомо про 4 загиблих, 24 поранених.

Станом на 13:48 глава ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу 45 осіб постраждали - 35 поранено, а 10 загинули. Ліквідовано пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м.

Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше ніж десяток автомобілів.

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За даними МВС, станом на 15:00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених.

"Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-38. У момент атаки поруч перебувало багато людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі. На місці працюють усі профільні служби. Повна інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється", - йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕННЯ: О 17:01 МВС написали, що кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 12. Також відомо про 44 поранених людей. На місці продовжують працювати необхідні служби.

ОНОВЛЕННЯ: В Офісі Генпрокурора повідомили, що вже відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки.