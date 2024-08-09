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Зеленський про удар РФ по супермаркету в Костянтинівці: 9 загиблих, 26 поранених. Люди під завалами (оновлено). ВIДЕО

Зросла кількість загиблих та поранених після удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - зазначив він.

За словами Зеленського, станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Щонайменше 24 людини поранено.

Також читайте: Росіяни вдарили по супермаркету у Костянтинівці, є поранені (оновлено)

"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - зауважив глава держави.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет.

Оновлена інформація

Станом на 13:48 глава ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Станом на 14:00, за даними ОВА, відомо про 9 загиблих і 26 поранених внаслідок удару по Костянтинівці.

"Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок. Органи влади, поліція, рятувальники, медики продовжують працювати на місці цього злочину", - інформує Філашкін.

наслідки удару по Костянтинівці
наслідки удару по Костянтинівці
наслідки удару по Костянтинівці

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) обстріл (28250) Костянтинівка (260)


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Це падло вже навіть на руїнах піариться... любою ціною, але "намалюватися", прогундосити і показати, що воно (ще) є.
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09.08.2024 13:33 Відповісти
Що ти гівнокомандувач зробиш. Ти бидлота ніхто і звуть тебе ніяк. Я офіцер, я маю честь, навіть як би мене розтріляли, я б тобі ушльопку ніколи би честь не віддав. Ти для мене ГІВНО, просто ГІВНО!
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09.08.2024 13:45 Відповісти
виродки кацапські !! Будьте ви прокляті!
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09.08.2024 13:46 Відповісти
це завжди так -як тільки нам щось вдається, завжди у відповідь ці потвори гатять по цивільним..., щоб ви здохли всі разом та по одинці довго мучились, виродки кацапські...
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09.08.2024 14:04 Відповісти
Так , ЗСУ зазвичай у супермаркетах хаймерси ховає .
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09.08.2024 14:12 Відповісти
Шутки 95 квартала не Ппо
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09.08.2024 16:06 Відповісти
Просто нелюди. Я В ШОЦІ
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09.08.2024 18:02 Відповісти
 
 