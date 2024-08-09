Зеленський про удар РФ по супермаркету в Костянтинівці: 9 загиблих, 26 поранених. Люди під завалами (оновлено). ВIДЕО

Зросла кількість загиблих та поранених після удару військ РФ по супермаркету в Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - зазначив він.

За словами Зеленського, станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Щонайменше 24 людини поранено.

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"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - зауважив глава держави.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по Костянтинівці: горить супермаркет.

Оновлена інформація

Станом на 13:48 глава ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Станом на 14:00, за даними ОВА, відомо про 9 загиблих і 26 поранених внаслідок удару по Костянтинівці.

"Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок. Органи влади, поліція, рятувальники, медики продовжують працювати на місці цього злочину", - інформує Філашкін.





