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Новини
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БЕБ змінило Коломойському підозру: додали ще одну статтю

Ігор Коломойський

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Цензор.НЕТ.

"В тексті нового документа зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.

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Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував.

Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудове розслідування триває.

Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту", - йдеться у повідомленні.

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Раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) КК України. Тепер додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Бюро економічної безпеки (608) підозра (757)


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Топ коментарі
+10
..."Ти б кацапчику поакуратніше з писульками, бо з твоєю щелепою задовбешся гімн вчити"
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09.08.2024 19:13
+9
Слідство триває...Допоки Осел буде сидіти в кріслі гетьмана - допоки і триватиме. А втече Буратіно - за ним і папа Карло здиміє в невідомому напрямку.
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09.08.2024 19:14
+9
Цікаво, скільки трутнів на шалених державних зарплатах працюють на те, щоб цей цирк продовжувався?
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09.08.2024 19:16
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09.08.2024 19:10 Відповісти
..."Ти б кацапчику поакуратніше з писульками, бо з твоєю щелепою задовбешся гімн вчити"
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09.08.2024 19:13 Відповісти
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09.08.2024 19:13 Відповісти
Слідство триває...Допоки Осел буде сидіти в кріслі гетьмана - допоки і триватиме. А втече Буратіно - за ним і папа Карло здиміє в невідомому напрямку.
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09.08.2024 19:14 Відповісти
... - На тебе накопали, тобі тюрма світить, що маєш робити?

- Ну куплю найкращу тюрму, зроблю з неї VIP-готель і буду там тяжко страждати.
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09.08.2024 20:33 Відповісти
А в цілому він людина хороша. Пропоную його відпустити під чесне слово, шо більше не буде так чинити.
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09.08.2024 19:15 Відповісти
Цікаво, скільки трутнів на шалених державних зарплатах працюють на те, щоб цей цирк продовжувався?
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09.08.2024 19:16 Відповісти
Діда хочуть добре потрясти, не все ще віддав
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09.08.2024 19:18 Відповісти
Ніт ...перед приходом Гарріс, коломойші навішають ще пару тем...і скажуть: ви бачите який він злодій ...департувати не можемо ,треба тут в Україні тримати ...така корова нам самім потрібна ...🤡 рятує свідка ...
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09.08.2024 19:43 Відповісти
- А вот вам хер. Последнее слово 5 тысяч. Больше ни копейки не дам. Я этот срок на одной ноге простою, не устану.

Суд удаляется на совещание.

- Коломойский, вы признаете себя виновным?

- Нет

- Ну на нет.
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09.08.2024 20:16 Відповісти
Нехай сидить у загальній камері, як і всі інші. А не в готелі
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09.08.2024 19:20 Відповісти
Шкода, виправили. Спочатку було - "БЕБ змінило Коломойському підору..."
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09.08.2024 19:20 Відповісти
Цирк для лохов. Бене дела шьют, чтобы в Штаты не пустить, где его посадят лет на 800 по-настоящему.
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09.08.2024 19:28 Відповісти
Проблеммы маленькой страны. Весь мир затаив дыхание следит за возможной экстрадицией Коломойского.

Дэлаверский суд рассматривает дело таких карасей, шо Коломойский там как козырная девятка соучастником проходит. Если он захочет запеть, американская Фемида запросто с ним соглашение заключить может
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09.08.2024 20:21 Відповісти
Коломойського на передову на розмінування. Бо так виглядає, що він ухиляється
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09.08.2024 19:34 Відповісти
Разом із Зе! ефективні менагери..
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09.08.2024 20:06 Відповісти
он 63-го. Его по возрасту не загребут
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09.08.2024 20:23 Відповісти
Та в нього вже тих підозр як в Бобіка бліх - тягніть иого вже до суду
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09.08.2024 19:35 Відповісти
Може й знайшли, але це все може виявитись звичайним замилюванням очей, пощипають як гусака та й відпустять
"великий" борцун з корупцією, реагувати на петицію, що до відміни поправок лозового вже 8 місяців не квапиться

https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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09.08.2024 19:47 Відповісти
Все що завгодно роблять, аби не видавати США.
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09.08.2024 19:50 Відповісти
Черговий акт шапіто..але не лдя американців а для мудрого нароту
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09.08.2024 19:58 Відповісти
Этой оперетке ,,Валерка Коломойский,, нет конца, и внуки наши билеты покупать будут! Я бы его отпустил. Он же ржёт смеётся над всеми. И похоже правильно делает. Только за эти два года войны воры и воришки сперли с бюджета и с денег на ВСУ в сто раз больше чем этот герой. Так хоть банк работающий остался после него. И работает банк хорошо.
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09.08.2024 20:22 Відповісти
В США дуже депортуватися не хочется тут по домашнему бабушку монє
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09.08.2024 20:27 Відповісти
Усі ми знаємо та пам'ятаємо, що за жук Коломойський. Але у 2014 він заправив паливом українські БТРи та призначив нагороду за російську зброю. Та став персональним ворогом пуйла. І це теж було б варто пам'ятати...
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09.08.2024 22:38 Відповісти
Коли б вони не крали, то нацист навряд чи наважився напасти. Він думав, що наш народ, його нациста, буде радісно зустрічати. И "Киев за три дня'.
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10.08.2024 07:13 Відповісти
 
 