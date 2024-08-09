БЕБ змінило Коломойському підозру: додали ще одну статтю

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Цензор.НЕТ.

"В тексті нового документа зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.

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Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував.

Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудове розслідування триває.

Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту", - йдеться у повідомленні.

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Раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) КК України. Тепер додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).