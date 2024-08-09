Унаслідок атаки російськими дронами в Нікополі постраждали дитина і жінка, а на Херсонщині - 62-річний чоловік

Увечері 9 серпня росіяни атакували дронами місто Нікополь на Дніпропетровщині і село Широка Балка на Херсонщині. Троє людей постраждало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Нікополі через влучання дрону-камікадзе постраждала дитина. Півторарічний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 21-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджена п'ятиповерхівка", - написав у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У Херсонській ОВА повідомили: "Російська армія скинула вибухівку з дрона у Широкій Балці.

Через вибух боєприпасу постраждав чоловік, 62 років. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою. Нині потерпілого дообстежують та надають необхідну допомогу".

Нагадаємо, протягом 9 серпня ворог уже двічі атакував безпілотниками Херсонщину.