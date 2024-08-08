Росіяни обстріляли Берислав і Антонівку на Херсонщині: двох чоловіків травмовано
Упродовж дня російські війська обстріляли Берислав і Антонівку Херсонської області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Годину тому окупанти обстріляли Берислав. Важкі травми отримав 71-річний місцевий житель. В нього - травматична ампутація плеча та перелом стегна. Чоловіка шпиталізували до лікарні", - ідеться в повідомленні.
Також в ОВА повідомили про ще одного потерпілого - у Антонівці. Внаслідок атаки ворожого дрона поранення дістав чоловік, 58 років. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль