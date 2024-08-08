Росіяни обстріляли Берислав і Антонівку на Херсонщині: двох чоловіків травмовано

Упродовж дня російські війська обстріляли Берислав і Антонівку Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому окупанти обстріляли Берислав. Важкі травми отримав 71-річний місцевий житель. В нього - травматична ампутація плеча та перелом стегна. Чоловіка шпиталізували до лікарні", - ідеться в повідомленні.

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Також в ОВА повідомили про ще одного потерпілого - у Антонівці. Внаслідок атаки ворожого дрона поранення дістав чоловік, 58 років. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. Лікарі надають йому необхідну допомогу.