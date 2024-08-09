Росіяни здійснили 20 обстрілів Сумщини протягом дня: застосували міномети, КАБи, авіабомби УМПБ і дрони
Протягом дня 9 серпня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Юнаківська громада: здійснено пуски з літака авіабомб УМПБ Д-30СН (7 вибухів), авіаудари КАБ (5 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано пуск з літака авіабомби УМПБ Д-30СН (1 вибух), авіаудар КАБ (3 вибухи), удар дрона-FPV (1 вибух).
- Середино-Будська громада: 32 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: завдано удар з FPV-дрона (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: був обстріл з міномета (1 вибух).
- Глухівська громада: здійснено авіаудари КАБ (5 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (2 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль