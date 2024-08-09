Росіяни здійснили 20 обстрілів Сумщини протягом дня: застосували міномети, КАБи, авіабомби УМПБ і дрони

Протягом дня 9 серпня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Юнаківська громада: здійснено пуски з літака авіабомб УМПБ Д-30СН (7 вибухів), авіаудари КАБ (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано пуск з літака авіабомби УМПБ Д-30СН (1 вибух), авіаудар КАБ (3 вибухи), удар дрона-FPV (1 вибух).

Середино-Будська громада: 32 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: завдано удар з FPV-дрона (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

Білопільська громада: росіяни скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: був обстріл з міномета (1 вибух).

Глухівська громада: здійснено авіаудари КАБ (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (2 вибухи).

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