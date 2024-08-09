Окупанти застосовують новий тип авіабомб для ударів про Сумщині
Російські окупанти 9 серпня вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби, які відрізняються більшою дальністю та швидкістю.
Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
За словами посадовця, сьогодні протягом дня ворог здійснив 24 пуски КАБів по Сумщині.
"Але ми відмічаємо зміну боєприпасів. Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали удари по населених пунктах. Зараз з’явилися нові плануючі боєприпаси, але з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше. Сьогодні таких 11 керованих бомб вдарили по Сумщині", — сказав Артюх.
Він зазначив, що для протидії таким ударам в першу чергу потрібно збивати літаки-носії.
"Це головний спосіб протидії. І, крім того, Збройні Сили України застосовують засоби РЕБ", — додав Артюх.
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погана новина. чи зможуть з ними (з їх носіями) боротись Ф-16 ?
Треба поки реб аеростатами піднімати або на висотах розкласти тоді вони не будуть мати великої точності тільки інерційне наведення якщо таке досяжне для авіабомби...
І потрібно довбити їх аеродроми тільки от ракет немає нажаль... а беспілотники довго летять літаки мають час взлетіти
А ще краще поміняти ці черги місцями, тому що літаків-носіїв нам вдається збивати недостатньо багато,
бо вони маневрені, керовані людьми і літають далеко,
а бомби керовані програмою, обмежено маневрені і літають близько.