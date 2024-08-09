Окупанти застосовують новий тип авіабомб для ударів про Сумщині

Російські окупанти 9 серпня вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби, які відрізняються більшою дальністю та швидкістю.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За словами посадовця, сьогодні протягом дня ворог здійснив 24 пуски КАБів по Сумщині.

"Але ми відмічаємо зміну боєприпасів. Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали удари по населених пунктах. Зараз з’явилися нові плануючі боєприпаси, але з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше. Сьогодні таких 11 керованих бомб вдарили по Сумщині", — сказав Артюх.

Він зазначив, що для протидії таким ударам в першу чергу потрібно збивати літаки-носії.

"Це головний спосіб протидії. І, крім того, Збройні Сили України застосовують засоби РЕБ", — додав Артюх.

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