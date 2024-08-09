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Новини Війна
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Окупанти застосовують новий тип авіабомб для ударів про Сумщині

вибух

Російські окупанти 9 серпня вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби, які відрізняються більшою дальністю та швидкістю.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За словами посадовця, сьогодні протягом дня ворог здійснив 24 пуски КАБів по Сумщині.

"Але ми відмічаємо зміну боєприпасів. Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали удари по населених пунктах. Зараз з’явилися нові плануючі боєприпаси, але з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше. Сьогодні таких 11 керованих бомб вдарили по Сумщині", — сказав Артюх.

Він зазначив, що для протидії таким ударам в першу чергу потрібно збивати літаки-носії.

"Це головний спосіб протидії. І, крім того, Збройні Сили України застосовують засоби РЕБ", — додав Артюх.

Читайте також: Рашисти протягом доби скинули 56 КАБів на Сумщину - найбільше від початку повномасштабного вторгнення

Автор: 

бомба (233) Сумська область (3555) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+7
Как видим рашисты не сидят на месте. И если им дать передышку то будет большая беда.
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09.08.2024 22:27
+4
теоретично - так. Це залежить від того, яку модифікацію АІМ-120 нам нададуть. Логічніше і простіше боротись з нсіями треба прямо на аеродромах базування.
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09.08.2024 22:12
+3
ну а тепер вже можно по Халіно і Балтімору атакамсами, чи ще ні??
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09.08.2024 21:59
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з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше

погана новина. чи зможуть з ними (з їх носіями) боротись Ф-16 ?
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09.08.2024 21:55 Відповісти
теоретично - так. Це залежить від того, яку модифікацію АІМ-120 нам нададуть. Логічніше і простіше боротись з нсіями треба прямо на аеродромах базування.
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09.08.2024 22:12 Відповісти
Ф16 мало зараз щоб протидіяти є ризик і ті втратити...

Треба поки реб аеростатами піднімати або на висотах розкласти тоді вони не будуть мати великої точності тільки інерційне наведення якщо таке досяжне для авіабомби...

І потрібно довбити їх аеродроми тільки от ракет немає нажаль... а беспілотники довго летять літаки мають час взлетіти
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09.08.2024 23:36 Відповісти
ну а тепер вже можно по Халіно і Балтімору атакамсами, чи ще ні??
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09.08.2024 21:59 Відповісти
Україна - полігон для випробування нових видів зброї!!
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09.08.2024 22:02 Відповісти
нові чи ні не понятно, від тревоги до прильоту 4-5 хвилин
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09.08.2024 22:24 Відповісти
Как видим рашисты не сидят на месте. И если им дать передышку то будет большая беда.
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09.08.2024 22:27 Відповісти
Только если самим в это время шашлыки жарить.
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10.08.2024 01:18 Відповісти
У першу чергу потрібно збивати носії... А в другу чергу потрібно збивати самі ці бомби (дронами-автоматами).

А ще краще поміняти ці черги місцями, тому що літаків-носіїв нам вдається збивати недостатньо багато,
бо вони маневрені, керовані людьми і літають далеко,

а бомби керовані програмою, обмежено маневрені і літають близько.
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10.08.2024 01:37 Відповісти
Потрібні бластери і мечі джідаїв
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10.08.2024 08:48 Відповісти
Кацапи під санкціями що нове вигадують. А в нас тільки дайте-дайте! І крадуть як не в себе!
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10.08.2024 09:14 Відповісти
 
 