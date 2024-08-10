Наступ ЗСУ у Курській області змінює ставлення союзників України до атак території РФ, - Politico
Події у Курській області можуть змінити ставлення союзників України до атак території РФ.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що немає ознак того, що західні союзники, які раніше були стриманими щодо атак на територію РФ, намагаються зупинити Київ. Серед них і Німеччина, яка зазвичай не бажала провокувати російського диктатора Володимира Путіна, особливо коли йшлося про надання Україні зброї, яку можна використовувати для ударів по Росії.
Однак цього тижня Берлін не демонструє опору щодо українських дій на території Росії. "Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права", — заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини для Politico. "Це право не обмежується її власною територією".
Політики з консервативної опозиції в Німеччині ще більш активно підтримують український наступ та використання німецької зброї на території Росії. Родеріх Кізеветтер, впливовий депутат від Християнсько-демократичного союзу, зазначив, що удари по "базових зонах" у Росії зброєю, переданою Німеччиною, є цілком законними.
"Після передачі зброя стає українською, тому питання про її походження не має значення", — додав Кізеветтер.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не висловився щодо ситуації, залишаючись на літній відпустці.
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Степан Андрійович був би в захваті
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 6 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1917 1917 США офіційно вступили до Першої світової війни.
Коли расію вивели з війни ( троцкі, членін, свєрдлов та інший кагал) кайзери потирали руки... Але за англосаксів вступилася Америка і Джормені прийшлося капітулювати!
Это все что нужно знать о международном праве. Походу, право силы все же доминирует над международным правом.
Бо й там , там ключьовим й найбільшінфороманним народом по московитьскому імперіалізму-тероризму є українці , а по ісламісткому терору є Ізраїль . Й тем не мешьш зі всі боків радники по "рожевим поні" з досвідом й розумінням аматорів вказують високим профі , що їм не можно робить , хапаючи за руки й ноги , що ті не дай боже не виграли війну з терором . Сидять у себе у паріжах й на Шанс-Алізе дивляться на рожевих поні , через зкривленне джеркало , а там не поні , а верблюди з верблюдів стріляють вогнеметами по Нотер дам де-Парі .
Скільки требо йще крові , що хтось там через рожеві окуляри побачив , що у Бучі не ***** вбивало , а сусіди чи однокласники іллі яшина , тільки трохи більш агрессивні й тупі . Але тому ж кара-музи яшину ці сусіди брати , а українці це просто статисти й що їх вбивать на позасанкційні гроші це вторинне . Первинне , що за сняті санції ***** зкупить йще зброї .
Скільки требо йще знущатися над арабами , яких штучно й навмистно вже в 70 років утримують за гроші ООН в статусі біженців як заручників політичних ігр , бо усім очевидно , що араби в арабских країнах не можуть бути біженцями , бо їх й чужиї їм країнах заходу не має ніхто право так утримувати в якості соціальних паразитів . Але ж політика важливійша за долі мілійонів людей , яким задурили голови невиконанними ніколи обіцянками всесітнього халіфату . Всім вже зрозуміло , що відкладенна війна принесе в майбутньому тільки в десятки разів більш важкий конфлікт . Й все одно , тягнуть й знущаються . Без перемоги України й розгрому орків московитське населення ніколи покаяться й не сплатить репарації , які тоді доведеться платити ЕС и США , що б поновити зруйнованне орками . Без тотального розгрому Хамасу араби ніколи не осзнають тупиковіть терроризму и дикунства .
Цей епізод, на думку видання, викрив крихкість оборони російських кордонів, підняв бойовий дух українських військових та підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ Путіна як "захисника простих росіян".
Тож війна, яку він розпочав проти України, дедалі більше поширюється на Росію, де люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах.
Для України це, ймовірно, посилить аргумент про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися погроз ескалації з боку Росії і що їй слід дозволити воювати так, як вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення війни.
Bloomberg також https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/russia-calls-kursk-emergency-after-kyiv-sends-troops-over-border вказує , що російські військові проігнорували попереджувальні сигнали про напад.
За даними видання, розвідка РФ попереджала начальника російської армії Валерія Герасимова про можливий прорив кордону в Курській області за два тижні до початку боїв. Однак російський генерал та інші військові чиновники відкинули цю інформацію.
Оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і практично не чинили опору українцям.
Це ставить під загрозу позиції Валерія Герасимова. Хоча його навряд чи знімуть з посади в короткостроковій перспективі, але терпіння в Кремлі щодо його керівництва воєнними діями закінчується, вважає джерело Bloomberg.
Найімовірніше, Сили оборони України взяли під контроль більшу частину міста Суджа - районного центра в Курській області РФ. Цей населений пункт опинився в епіцентрі українського наступу в перші години після його початку.
Офіційної інформації про події в Суджі вкрай мало. Українське військово-політичне керівництво принципово не коментує жодні події, пов'язані з просуванням українських військ вглиб Курщини.
Російська влада натомість пройшла шлях від заперечення самого факту вторгнення збройних сил України до запевнень, що дуже скоро всі бійці ЗСУ будуть вибиті за державний кордон.
Однак чисельні фото- і відеодокази місцевих жителів та військових з обох сторін вказують на те, що такі переможні реляції далекі від істини.
Російські мілітарні телеграм-канали повідомляли, що станом на 8 серпня як мінімум західна частина міста перебувала під контролем ЗСУ. Значного спротиву російських сил бійці українського війська начебто не зустріли.
Вдень 8 серпня тг-канал "Старший пограннаряда", який висвітлює діяльність російських прикордонних військ, повідомив, що невеликим групам російських військ, що були оточені в Суджі, вдалося вирватись до своїх.
"Невеликій групі прикордонників із боєм вдалося вирватися з оточення. На даний час населений пункт перебуває під контролем супротивника".
Ймовірно, північніше і східніше міста фронт проходить по звивистій річці Суджа, що є притоком ріки Псел.
Російські резерви, які підійшли на допомогу, ймовірно, почали тиск на ЗСУ зі східного берега річки, що тече на околиці населеного пункту.
Вірогідно, нараз східні околиці Суджі є "сірою зоною" або перебувають під обмеженим контролем українських військ.
Також українські війська вже обійшли Суджу і продовжили активний рух на північ, зокрема до селищ Мартинівка, Южний і Нікольський за 6-12 км далі.
Частково це підтверджує і міноборони РФ, яке у своєму щоденному зведенні повідомило про ураження живої сили і техніки ЗСУ біля цих населених пунктів.
Відмова від безпосереднього розміщення українських військ в межах Суджі може мати свою логіку, оскільки сам населений пункт знаходиться в низині і більш важливо з тактичного погляду тримати під своїм контролем висоти на південний схід від нього та великі дороги навколо міста.
Тим часом російська влада оголосила евакуацію цивільних з Суджі і сусідніх районів.
Чи хто сбогодні "вєжлівиє люді"?
Те що ми зараз спостерігаєм - спроба криворогих мальчіків показати пуйлу, що вони огого теж можуть тероризувать і захоплювать, і тому треба підписати з ними Оман, і лишити їм Україну "під бурачки" зелені (диктатуру).
А от союзників якраз дєрьмаки не попередили, що збираються всупереч домовленостям використати їх техніку для рейду на курськ, підставляючи їх таким чином на ядерний конфлікт.
Тому США спочатку обурились, а потім сказали, що вони" не проти". Бо що їм ще робити, публічно визнати, що зелені щурі їх наїбали?
Українців повинна хвилювати капітуляція, яку збирається підписати Зе. А не русняві болота