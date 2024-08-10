УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5180 відвідувачів онлайн
Новини Війна
25 005 65

Наступ ЗСУ у Курській області змінює ставлення союзників України до атак території РФ, - Politico

курська

Події у Курській області можуть змінити ставлення союзників України до атак території РФ.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що немає ознак того, що західні союзники, які раніше були стриманими щодо атак на територію РФ, намагаються зупинити Київ. Серед них і Німеччина, яка зазвичай не бажала провокувати російського диктатора Володимира Путіна, особливо коли йшлося про надання Україні зброї, яку можна використовувати для ударів по Росії.

Однак цього тижня Берлін не демонструє опору щодо українських дій на території Росії. "Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права", — заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини для Politico. "Це право не обмежується її власною територією".

Політики з консервативної опозиції в Німеччині ще більш активно підтримують український наступ та використання німецької зброї на території Росії. Родеріх Кізеветтер, впливовий депутат від Християнсько-демократичного союзу, зазначив, що удари по "базових зонах" у Росії зброєю, переданою Німеччиною, є цілком законними.

Також читайте: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер

"Після передачі зброя стає українською, тому питання про її походження не має значення", — додав Кізеветтер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не висловився щодо ситуації, залишаючись на літній відпустці.

Автор: 

Німеччина (7324)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
з України по росії бити не можна, а от з росії по росії, можна
показати весь коментар
10.08.2024 01:52
+45
Першу світову, кримську, афганську - усі виграли, до одної 🤧🤡
показати весь коментар
10.08.2024 03:37
+37
Дуже, нажаль, повільно доходить до союзників що Кацапів-нелюдей можна й потрібно ПИ34ИТЬ, вони іньшого не розуміють- з дитинства навчені розуміти все ТІЛЬКИ через пи34юліну!
показати весь коментар
10.08.2024 02:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а **** вагинакнехт проти
показати весь коментар
10.08.2024 01:52 Відповісти
Хтотхто? Ватикан? Голуб миру, тобта банда старих педофілів?
показати весь коментар
10.08.2024 11:39 Відповісти
з України по росії бити не можна, а от з росії по росії, можна
показати весь коментар
10.08.2024 01:52 Відповісти
Геніально!!
Степан Андрійович був би в захваті
показати весь коментар
10.08.2024 11:40 Відповісти
Першу світову, кримську, афганську - усі виграли, до одної 🤧🤡
показати весь коментар
10.08.2024 03:37 Відповісти
Першу світову питання спірне...2 теж...програла вся Європа...Виграли США....Зараз може виграти китай
показати весь коментар
10.08.2024 07:40 Відповісти
США у першій світовій взагалі не воював.
показати весь коментар
10.08.2024 08:03 Відповісти
Політично виграв
показати весь коментар
10.08.2024 08:19 Відповісти
Обісрався, змирись
показати весь коментар
10.08.2024 10:57 Відповісти
Як це США не воювали? Воювали, тільки не від самого початку війни. Знаменитий плакат хіба не пам'ятаєте?

показати весь коментар
10.08.2024 09:02 Відповісти
Сполучені Штати Америки вступили у Першу світову війну 6 квітня 1917 року. До цього вони зберігали нейтралітет. Американські війська воювали з жовтня 1917 року на Західному фронті та з липня 1918 року на Італійському фронті. За час війни в армію було призвано понад 4 млн осіб.
показати весь коментар
10.08.2024 09:24 Відповісти
Здрасті!!!

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 6 квітня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1917 1917 США офіційно вступили до Першої світової війни.
показати весь коментар
10.08.2024 10:12 Відповісти
Во ю ва в!!!
Коли расію вивели з війни ( троцкі, членін, свєрдлов та інший кагал) кайзери потирали руки... Але за англосаксів вступилася Америка і Джормені прийшлося капітулювати!
показати весь коментар
10.08.2024 11:42 Відповісти
Японську
показати весь коментар
10.08.2024 07:52 Відповісти
и японцев заодно победили в 1905-м
показати весь коментар
10.08.2024 08:26 Відповісти
Тут дело в другом. Право то есть, только союзнички запрещали нам его реализовать, тем самым играя на стороне агрессора.

Это все что нужно знать о международном праве. Походу, право силы все же доминирует над международным правом.
показати весь коментар
10.08.2024 07:21 Відповісти
Тещо скоріше закінчимось,я згоден,а про війни ні.
показати весь коментар
10.08.2024 08:27 Відповісти
Какие все войны?
показати весь коментар
10.08.2024 10:15 Відповісти
Дуже, нажаль, повільно доходить до союзників що Кацапів-нелюдей можна й потрібно ПИ34ИТЬ, вони іньшого не розуміють- з дитинства навчені розуміти все ТІЛЬКИ через пи34юліну!
показати весь коментар
10.08.2024 02:52 Відповісти
Завше в таких випадках згадую прекрасний фільм "В бой идут одни старики" - там теж допоки комеск Титаренко (Українець, звісно!) не впаяв звіздуліну піхотинцю, той вважав його німецьким літуном, а як отримав по щелепі - "Кажишь швой!"
показати весь коментар
10.08.2024 03:49 Відповісти
"Кацапів-нелюдей можна й потрібно ПИ34ИТЬ", само собою; але це "ПИ34ИТЬ"потрібно всім цивілізованим світом!
показати весь коментар
10.08.2024 06:43 Відповісти
Як під Цусимою, Бородино та багато інших, до речі хваленого суворова французи ******* у Швейцарії ...
показати весь коментар
10.08.2024 09:30 Відповісти
німеччина мавпує сша. Ті дали зелене світло, і німеччина підгавкує. Сша танки і літаки не давали, - і німці слідом були. Гидота. Жодного незалежного рішення чи реакції. І це у всіх так. Навіть макрону швидко рот закрили
показати весь коментар
10.08.2024 03:09 Відповісти
Успіх надає права....Для багатьох тепер їх гроші не літять в прірву,а працюють на перемогу,чи часткові але вагомі зрушення у протистоянні з наглою фашистською росією.
показати весь коментар
10.08.2024 03:39 Відповісти
Я бачу абсолютно аналогію поводження союзників - як до Ізраїлю , так й до України .

Бо й там , там ключьовим й найбільшінфороманним народом по московитьскому імперіалізму-тероризму є українці , а по ісламісткому терору є Ізраїль . Й тем не мешьш зі всі боків радники по "рожевим поні" з досвідом й розумінням аматорів вказують високим профі , що їм не можно робить , хапаючи за руки й ноги , що ті не дай боже не виграли війну з терором . Сидять у себе у паріжах й на Шанс-Алізе дивляться на рожевих поні , через зкривленне джеркало , а там не поні , а верблюди з верблюдів стріляють вогнеметами по Нотер дам де-Парі .

Скільки требо йще крові , що хтось там через рожеві окуляри побачив , що у Бучі не ***** вбивало , а сусіди чи однокласники іллі яшина , тільки трохи більш агрессивні й тупі . Але тому ж кара-музи яшину ці сусіди брати , а українці це просто статисти й що їх вбивать на позасанкційні гроші це вторинне . Первинне , що за сняті санції ***** зкупить йще зброї .

Скільки требо йще знущатися над арабами , яких штучно й навмистно вже в 70 років утримують за гроші ООН в статусі біженців як заручників політичних ігр , бо усім очевидно , що араби в арабских країнах не можуть бути біженцями , бо їх й чужиї їм країнах заходу не має ніхто право так утримувати в якості соціальних паразитів . Але ж політика важливійша за долі мілійонів людей , яким задурили голови невиконанними ніколи обіцянками всесітнього халіфату . Всім вже зрозуміло , що відкладенна війна принесе в майбутньому тільки в десятки разів більш важкий конфлікт . Й все одно , тягнуть й знущаються . Без перемоги України й розгрому орків московитське населення ніколи покаяться й не сплатить репарації , які тоді доведеться платити ЕС и США , що б поновити зруйнованне орками . Без тотального розгрому Хамасу араби ніколи не осзнають тупиковіть терроризму и дикунства .
показати весь коментар
10.08.2024 04:01 Відповісти
Цей бойовий листок здавна співпрацює з фінансовими корпораціями, які топлять за Рижого Донні. Рижий Донні щойно повідомив світ, що йому доснаги закінчити війну ще до виборів. Правда фінни попередили, що явка в Хельсінки цих двох персон для тьорок небажана і не пройде. А іншої країни Донні не знає.
показати весь коментар
10.08.2024 04:47 Відповісти
А у Шольца дупа чутлива. Не здивуюсь якщо він Ковід підхопить і на больнічку впаде поки пил не вляжеться.
показати весь коментар
10.08.2024 05:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
показати весь коментар
10.08.2024 06:31 Відповісти
Він вже переніс. Так казали.
показати весь коментар
10.08.2024 06:33 Відповісти
Шольц не Україна.
показати весь коментар
10.08.2024 06:27 Відповісти
Я всегда говорил что НАТО и европейцы нарисуются только когда появятся предпосылки дерибана Рашки.
показати весь коментар
10.08.2024 06:52 Відповісти


показати весь коментар
10.08.2024 06:56 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2024 06:59 Відповісти
Як величезна повінь починається з першого маленького струмка, так і на залізобетонний трон путіна починають тихесенько-тихесенько задирати ніжку найвірніші друзі та соратники. Вчора олігарх Дерипаска висловився в тому дусі, що війна найдурніша і її треба негайно зупиняти. А сьогодні.... І хто, найвірніший із пропутинців, політолог Сергій Марков.

показати весь коментар
10.08.2024 07:19 Відповісти
Не знаю результати і сенсу, але це планувалося не Україною, таємно,а значить ніхто не проти,та і не учора це має початок
показати весь коментар
10.08.2024 07:25 Відповісти
Якого біса тільки без авіації та доброго ППО?
показати весь коментар
10.08.2024 07:49 Відповісти
Все вірно, вашингтонський обком дав добро - "все по плану, по графіку". Правда ціною України і українців...
показати весь коментар
10.08.2024 07:53 Відповісти
Ви забули додати "на мою кухонну думку".
показати весь коментар
10.08.2024 08:07 Відповісти
ясен пень, что отношение союзников меняется после того, как квадрокоптеры сбивают геликоптеры, страна, не имеющая серьезного флота, очищает Черное море от флота "сверхдержавы" и как вишенька на торте марсианским оружием спалена военная колонна в Октябрьском (до сих пор никто не может объяснить как наши это сделали)
показати весь коментар
10.08.2024 08:03 Відповісти
А все почалося з того, шо Порох сказав : Україні потрібен москітний флот ....
показати весь коментар
10.08.2024 09:08 Відповісти
В Українській мові є таке слово, дуже змістовне слово: "якось". Як спалили колону? Якось десь так.
показати весь коментар
10.08.2024 09:26 Відповісти
как-то так. Дай Бог, что эта колонна не последняя, которую наши сожгли
показати весь коментар
10.08.2024 09:41 Відповісти
А "ваші" це точно наші? Бо наші зазвичай офіційною або розмовною мовою спілкуються, а не її адєско-харькавскім діалєктом.
показати весь коментар
10.08.2024 14:52 Відповісти
Американське агентство https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-08-08/ukraine-s-surprise-incursion-into-russia-turns-the-tables-on-putin Bloomberg звертає увагу на те, що українська операція стала першим з часів Другої світової війни випадком вторгнення на територію Росії.

Цей епізод, на думку видання, викрив крихкість оборони російських кордонів, підняв бойовий дух українських військових та підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ Путіна як "захисника простих росіян".

Тож війна, яку він розпочав проти України, дедалі більше поширюється на Росію, де люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах.

Для України це, ймовірно, посилить аргумент про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися погроз ескалації з боку Росії і що їй слід дозволити воювати так, як вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення війни.

Bloomberg також https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/russia-calls-kursk-emergency-after-kyiv-sends-troops-over-border вказує , що російські військові проігнорували попереджувальні сигнали про напад.

За даними видання, розвідка РФ попереджала начальника російської армії Валерія Герасимова про можливий прорив кордону в Курській області за два тижні до початку боїв. Однак російський генерал та інші військові чиновники відкинули цю інформацію.

Оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і практично не чинили опору українцям.

Це ставить під загрозу позиції Валерія Герасимова. Хоча його навряд чи знімуть з посади в короткостроковій перспективі, але терпіння в Кремлі щодо його керівництва воєнними діями закінчується, вважає джерело Bloomberg.
показати весь коментар
10.08.2024 09:03 Відповісти
Пішли американці в сраку: не було держави "Росія" ні під час Другої світової, ні після. "Росія" з'явилася в 1991 році, а до того був "СРСР".
показати весь коментар
10.08.2024 11:22 Відповісти
Ну раз до АЕС 40 км,то варто вже вимкнути споживачам електроенергію,бо це найболючіше для москалів зараз,а там осінь,і зима.
показати весь коментар
10.08.2024 09:11 Відповісти
Однозначно. Гадаю, курська аес і була кінцевою метою операції, бо без належної логістики хлопці там довго не втримаються.
показати весь коментар
10.08.2024 14:56 Відповісти
BBC

Найімовірніше, Сили оборони України взяли під контроль більшу частину міста Суджа - районного центра в Курській області РФ. Цей населений пункт опинився в епіцентрі українського наступу в перші години після його початку.

Офіційної інформації про події в Суджі вкрай мало. Українське військово-політичне керівництво принципово не коментує жодні події, пов'язані з просуванням українських військ вглиб Курщини.

Російська влада натомість пройшла шлях від заперечення самого факту вторгнення збройних сил України до запевнень, що дуже скоро всі бійці ЗСУ будуть вибиті за державний кордон.

Однак чисельні фото- і відеодокази місцевих жителів та військових з обох сторін вказують на те, що такі переможні реляції далекі від істини.

Російські мілітарні телеграм-канали повідомляли, що станом на 8 серпня як мінімум західна частина міста перебувала під контролем ЗСУ. Значного спротиву російських сил бійці українського війська начебто не зустріли.

Вдень 8 серпня тг-канал "Старший пограннаряда", який висвітлює діяльність російських прикордонних військ, повідомив, що невеликим групам російських військ, що були оточені в Суджі, вдалося вирватись до своїх.

"Невеликій групі прикордонників із боєм вдалося вирватися з оточення. На даний час населений пункт перебуває під контролем супротивника".

Ймовірно, північніше і східніше міста фронт проходить по звивистій річці Суджа, що є притоком ріки Псел.

Російські резерви, які підійшли на допомогу, ймовірно, почали тиск на ЗСУ зі східного берега річки, що тече на околиці населеного пункту.

Вірогідно, нараз східні околиці Суджі є "сірою зоною" або перебувають під обмеженим контролем українських військ.

Також українські війська вже обійшли Суджу і продовжили активний рух на північ, зокрема до селищ Мартинівка, Южний і Нікольський за 6-12 км далі.

Частково це підтверджує і міноборони РФ, яке у своєму щоденному зведенні повідомило про ураження живої сили і техніки ЗСУ біля цих населених пунктів.

Відмова від безпосереднього розміщення українських військ в межах Суджі може мати свою логіку, оскільки сам населений пункт знаходиться в низині і більш важливо з тактичного погляду тримати під своїм контролем висоти на південний схід від нього та великі дороги навколо міста.

Тим часом російська влада оголосила евакуацію цивільних з Суджі і сусідніх районів.

показати весь коментар
10.08.2024 09:11 Відповісти
Нехай туареги коментують.
Чи хто сбогодні "вєжлівиє люді"?
показати весь коментар
10.08.2024 11:48 Відповісти
Вейшнорійці.
показати весь коментар
10.08.2024 14:58 Відповісти
Однак цього тижня Берлін не демонструє опору щодо українських дій на території Росії. Як тільки стане питання постачання Україні ракет "taurus",зразу ж лимази з "фатерлянду" .покажуть своє німецьке рильце з рашистським "п'ятаком"
показати весь коментар
10.08.2024 10:07 Відповісти
Там чинні владні політики на 99% просто обісралися та не вилізуть з душкабіни доти, доки не настане якась більш-менш стала ситуація.
показати весь коментар
10.08.2024 15:02 Відповісти
А їх попереднє: вимагати від жертви насильства, обмежувати опір агресії?
показати весь коментар
10.08.2024 10:40 Відповісти
Помічено конспірологів, які стверджують, що курська інвазія готувалась таємно від Сирського і Єрмака 🤡 Любі мої, останній раз таке було, коли Залужний врятував Харків, і коли наші військові марш-кидком звільнили Херсонщину і Харківщину. Після цього підруснявий кріт вирішив, що більше такого не допустить, звільнив Залужного і команду, призначивши на його місце ганчірку Сирка, який виконує всі накази.
Те що ми зараз спостерігаєм - спроба криворогих мальчіків показати пуйлу, що вони огого теж можуть тероризувать і захоплювать, і тому треба підписати з ними Оман, і лишити їм Україну "під бурачки" зелені (диктатуру).
А от союзників якраз дєрьмаки не попередили, що збираються всупереч домовленостям використати їх техніку для рейду на курськ, підставляючи їх таким чином на ядерний конфлікт.
Тому США спочатку обурились, а потім сказали, що вони" не проти". Бо що їм ще робити, публічно визнати, що зелені щурі їх наїбали?
Українців повинна хвилювати капітуляція, яку збирається підписати Зе. А не русняві болота
показати весь коментар
10.08.2024 11:03 Відповісти
Правильно. Ця мильна бульбашка ще не успіх. Аби колони кацапів наші роздовбали після першої - це ознака була б як намагання отримати Курськ та АЕС.
показати весь коментар
10.08.2024 13:45 Відповісти
Не капитуляция а мир, точно такой же как и порох подписал в минске. Только мудрый нарил тогда выбрал выбрал шашлыки вместо танков, посмотрим как будет на этот раз
показати весь коментар
10.08.2024 14:37 Відповісти
Даремно зелено-синя шобла сподівається ше покерувати Державою опісля підписання Оману. Ми, українці, цього їм не дозволимо. Гопнік утік, а от чи встигнуть вони, це питання.
показати весь коментар
10.08.2024 15:11 Відповісти
Помічено конспірологів, які стверджують, що курська інвазія готувалась таємно від Сирського і Єрмака( не виключено, що ця фальш - інвазія(готувалася саме за відома і єрмака і "сирого" без відома Західних партнерів)) буде мати таке ж саме закінчення ,як і 10 ти місячна оборона Бахмуту)Відтягнути українські сили на рашистські "*****", де немає якоїсь стратегічної вигоди для України ,для того,щоб не використовувати ці підрозділи наприклад на визволення української території на Південному напрямку...
показати весь коментар
10.08.2024 16:59 Відповісти
 
 