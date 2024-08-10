Наступ ЗСУ у Курській області змінює ставлення союзників України до атак території РФ, - Politico

Події у Курській області можуть змінити ставлення союзників України до атак території РФ.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що немає ознак того, що західні союзники, які раніше були стриманими щодо атак на територію РФ, намагаються зупинити Київ. Серед них і Німеччина, яка зазвичай не бажала провокувати російського диктатора Володимира Путіна, особливо коли йшлося про надання Україні зброї, яку можна використовувати для ударів по Росії.

Однак цього тижня Берлін не демонструє опору щодо українських дій на території Росії. "Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права", — заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини для Politico. "Це право не обмежується її власною територією".

Політики з консервативної опозиції в Німеччині ще більш активно підтримують український наступ та використання німецької зброї на території Росії. Родеріх Кізеветтер, впливовий депутат від Християнсько-демократичного союзу, зазначив, що удари по "базових зонах" у Росії зброєю, переданою Німеччиною, є цілком законними.

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"Після передачі зброя стає українською, тому питання про її походження не має значення", — додав Кізеветтер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не висловився щодо ситуації, залишаючись на літній відпустці.