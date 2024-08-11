Збірна США виграла медальний залік Олімпіади-2024, Україна на 22-му місці. ІНФОГРАФІКА
США посіли перше місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2024, які відбувалися у Парижі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У неділю, 11 серпня паризька Олімпіада добігла кінця. Перше місце у загальнокомандному заліку літніх Ігор-2024 посіла збірна США. Американська збірна здобула 126 нагород - 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові.
На другому місці опинилися збірна Китаю. В активі китайців 91 медаль (40, 27, 24). Японія посіла третє місце, здобувши 45 нагород (20, 12, 13).
Збірна України завершила Олімпіаду на 22-му місці. В українців 12 нагород - 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзи.
За кількістю медалей українська збірна зайняла 22-у позицію.
Топ коментарі
+12 Олег Мандрівник #582578
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+12 Rostyslav Komarnytsky
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+9 Oleh Syvenkyy
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я би рив з ранку до вечора фортіфікації там де стоїм
Молодці узбеки! Вітаю!
Мій старший товариш узбек, - підтримує Україну, його діти і внуки - вже цілковиті українці...
Він проживає в Україні майже 50 років свого життя. Діти, внуки вже тут народилися. І він ненавидить *****! Так само, як і всі українці.
Правда, тепер трапляються "руцкочєлюстниє" біженці. Але з часом їхні діти перейдуть на українську мову. Я в цьому абсолютно переконаний. Бо вже бачу підстави для цього.
Ну, то шо ви таки скажете, між іншим?
Мені Олімпіаду, - до заду! Я за Україну, - мою країну!
https://antikor.com.ua/articles/717817-
Слава! Слава! Слава!!!
Та шо ж ти будеш оце робить?
Глибоко... Нє, - дуже глибоко переконаний, - вам таки точно сподобається... )))