УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини
10 900 39

Збірна США виграла медальний залік Олімпіади-2024, Україна на 22-му місці. ІНФОГРАФІКА

Збірна США виграла медальний залік Олімпіади-2024, Україна – 22-га

США посіли перше місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2024, які відбувалися у Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У неділю, 11 серпня паризька Олімпіада добігла кінця. Перше місце у загальнокомандному заліку літніх Ігор-2024 посіла збірна США. Американська збірна здобула 126 нагород - 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові.

На другому місці опинилися збірна Китаю. В активі китайців 91 медаль (40, 27, 24). Японія посіла третє місце, здобувши 45 нагород (20, 12, 13).

Збірна України завершила Олімпіаду на 22-му місці. В українців 12 нагород - 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзи.

За кількістю медалей українська збірна зайняла 22-у позицію.

підсумок медалі

Читайте також: Українськими прапороносцями на церемонії закриття Олімпіади-2024 стануть срібні призери Насібов і Лузан

Автор: 

Олімпіада (687) Париж (220) спорт (1619)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Очень хорошо выступили, могло бы конечно и лучше, но в данных реалиях это офигенно
показати весь коментар
11.08.2024 19:33
+12
Не чув, що в Узбекистані війна. Не думаю, що узбецьким олімпійцям доводилось тренуватися під виття симен і розриви бомб і ракет. Також знчю, що в Узбекистані природною смертю померло в сотні разів менше спортсменів, ніж у нас загинуло від війни. Тому цьогорічне досягнення наших не коректно порівнювати ні з минулими роками, ні з іншими країнами. Вони - молодці!
показати весь коментар
11.08.2024 19:46
+9
Причмелиний китайський Сі в розпачі.Чотири роки тримав спортсменів в режимі Гулагу.Крім тренувань його холопи нічого не бачили.І тут така засада в останю секуиду все кобилі під хвіст.
показати весь коментар
11.08.2024 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Z пабліки в істериці. ЗСУ беруть Курськ в кільце https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
11.08.2024 19:26 Відповісти
заспокойтеся, нікому тей кацапнявий курсько-курятник не потрібен.
я би рив з ранку до вечора фортіфікації там де стоїм
показати весь коментар
11.08.2024 19:33 Відповісти
стріляти це вже після, спочятку рити до сьомого поту..
показати весь коментар
11.08.2024 19:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c
показати весь коментар
11.08.2024 19:42 Відповісти
це перші години операції на Курському напрямку.
показати весь коментар
11.08.2024 19:47 Відповісти
Паралімпійці виступлять так як треба.
показати весь коментар
11.08.2024 19:30 Відповісти
З колишніх совєцкіх республік найкраще виступив Узбекистан, - 13 місце.
Молодці узбеки! Вітаю!
Мій старший товариш узбек, - підтримує Україну, його діти і внуки - вже цілковиті українці...

показати весь коментар
11.08.2024 19:30 Відповісти
Не чув, що в Узбекистані війна. Не думаю, що узбецьким олімпійцям доводилось тренуватися під виття симен і розриви бомб і ракет. Також знчю, що в Узбекистані природною смертю померло в сотні разів менше спортсменів, ніж у нас загинуло від війни. Тому цьогорічне досягнення наших не коректно порівнювати ні з минулими роками, ні з іншими країнами. Вони - молодці!
показати весь коментар
11.08.2024 19:46 Відповісти
Я поважаю свого старшого товариша-узбека. Йому вже більше 70 років.
Він проживає в Україні майже 50 років свого життя. Діти, внуки вже тут народилися. І він ненавидить *****! Так само, як і всі українці.
показати весь коментар
11.08.2024 19:58 Відповісти
там 5 медалей золота в боксе___))))хз,ниодного боксера узбека на слуху нет.
показати весь коментар
11.08.2024 20:09 Відповісти
Там , напевно, чимало кацапів в темпі натуралізувались.
показати весь коментар
11.08.2024 20:34 Відповісти
Там, це де? Я проживаю в центральній Україні, І тут навіть місцеві кацапи (невелика кількість) завжди спілкувалися українською.

Правда, тепер трапляються "руцкочєлюстниє" біженці. Але з часом їхні діти перейдуть на українську мову. Я в цьому абсолютно переконаний. Бо вже бачу підстави для цього.
показати весь коментар
11.08.2024 20:45 Відповісти
Там - це в Узбекистані та й в інших країнах - під Олімпіаду.
показати весь коментар
11.08.2024 22:09 Відповісти
Ви, - там. А я тут, - в Україні...

Ну, то шо ви таки скажете, між іншим?

Мені Олімпіаду, - до заду! Я за Україну, - мою країну!
показати весь коментар
11.08.2024 22:17 Відповісти
Причмелиний китайський Сі в розпачі.Чотири роки тримав спортсменів в режимі Гулагу.Крім тренувань його холопи нічого не бачили.І тут така засада в останю секуиду все кобилі під хвіст.
показати весь коментар
11.08.2024 19:33 Відповісти
Нічого, на наступній олімпіаді вже будуть брати учать генно-модифіковані китайці
показати весь коментар
11.08.2024 20:49 Відповісти
Очень хорошо выступили, могло бы конечно и лучше, но в данных реалиях это офигенно
показати весь коментар
11.08.2024 19:33 Відповісти
в даних реаліях - це 1е місце в світі!!!
показати весь коментар
12.08.2024 01:36 Відповісти
Сергій Бубка на Олімпіаді-2024 нагородив чемпіонку з Барнаула, яка підтримує окупацію України

https://antikor.com.ua/articles/717817-
показати весь коментар
11.08.2024 19:52 Відповісти
Крысы с 2014-го разбегаются, когда объявили охоту на кацапский спорт.
показати весь коментар
11.08.2024 20:14 Відповісти
Бубка ще та комуняцька а потім кацапська ****!
показати весь коментар
11.08.2024 20:47 Відповісти
то же мне новость что бубка ватный черт)
показати весь коментар
11.08.2024 20:08 Відповісти
НАВІЩО Ж КАЗАТИ ЩО МИ НЕ ПУП ЗЕМЛІ !?)
показати весь коментар
11.08.2024 20:19 Відповісти
Слава США
показати весь коментар
11.08.2024 20:26 Відповісти
Героям Слава! А хто ще міг виграти стільки медалей ніж найбільша цивілізована країна світу
показати весь коментар
11.08.2024 20:36 Відповісти
Цікаво, що Канада так поступилася.
показати весь коментар
11.08.2024 20:41 Відповісти
на зимових виправить, не сезон
показати весь коментар
11.08.2024 20:43 Відповісти
Украинец Семен Новиков здобув золото для моя краина у боротби. Слава Украини , да живее България!
показати весь коментар
11.08.2024 20:29 Відповісти
Слава Украини , да живее България!

Слава! Слава! Слава!!!
показати весь коментар
11.08.2024 20:34 Відповісти
А русня на каком месте? Ой, извините, русню не пригласили
показати весь коментар
11.08.2024 20:29 Відповісти
на ***********
показати весь коментар
11.08.2024 20:37 Відповісти
!!!
показати весь коментар
11.08.2024 20:49 Відповісти
смокчуть, потворам подобається
показати весь коментар
11.08.2024 20:38 Відповісти
Шкода, що не вистачило одного срібла щоб обійти Іран.
показати весь коментар
11.08.2024 20:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TVohmvqd_AI&t=0s Из-за личного рагулизма Зеленского Украина осталась без золотой медали на олимпиаде,позор и глупость
показати весь коментар
11.08.2024 20:49 Відповісти
Були б на 16-му
показати весь коментар
11.08.2024 20:50 Відповісти
Знов Зєлєнскій винуват! От, падлюка така!

Та шо ж ти будеш оце робить?
показати весь коментар
11.08.2024 20:57 Відповісти
засунь собі його в дупу
показати весь коментар
11.08.2024 21:04 Відповісти
Та будь ласка! Напишіть точну адресу, - я вам туди його і запхну...
Глибоко... Нє, - дуже глибоко переконаний, - вам таки точно сподобається... )))
показати весь коментар
11.08.2024 21:11 Відповісти
 
 