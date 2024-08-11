Збірна США виграла медальний залік Олімпіади-2024, Україна на 22-му місці. ІНФОГРАФІКА

США посіли перше місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2024, які відбувалися у Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У неділю, 11 серпня паризька Олімпіада добігла кінця. Перше місце у загальнокомандному заліку літніх Ігор-2024 посіла збірна США. Американська збірна здобула 126 нагород - 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові.

На другому місці опинилися збірна Китаю. В активі китайців 91 медаль (40, 27, 24). Японія посіла третє місце, здобувши 45 нагород (20, 12, 13).

Збірна України завершила Олімпіаду на 22-му місці. В українців 12 нагород - 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзи.

За кількістю медалей українська збірна зайняла 22-у позицію.

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